Plus de 300 000 $ pour les sentiers de motoneige régionaux

Afin de rehausser la qualité de leurs sentiers et pour continuer d’assurer la sécurité des amateurs qui les fréquentent, le Club Les Amis de la forêt et le Club de Motoneiges du Témiscouata bénéficieront de contributions totalisant plus de 300 000 $ de Développement économique Canada. Des sommes qui serviront à faire l’achat de surfaceuses de nouvelle génération.

Cette nouvelle a été annoncée par le député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, ce lundi 11 mars, à Saint-Antonin. Concrètement, le Club Les Amis de la forêt a reçu 168 000 $ sur un investissement de 280 000 $, alors que le Club de Motoneiges du Témiscouata a mis la main sur 133 980 $ pour son acquisition évaluée à 267 960 $.

«Le tourisme hivernal contribue grandement à la vitalité économique du Bas-Saint-Lauren et la pratique de la motoneige attire les adeptes non seulement localement, mais aussi une clientèle internationale. Des pistes de meilleure qualité ne pourront que renforcer la réputation et la notoriété de la région», a partagé M. Massé.

«FAIRE UNE DIFFÉRENCE»

Autant à Saint-Antonin qu’au Témiscouata, cette aide du gouvernement fédéral est évidemment la bienvenue. Déjà, le Club Les Amis de la forêt utilise sa nouvelle surfaceuse depuis le début de la présente saison. Au Témiscouata, elle sera acquise à l’automne 2019.

«Nous avions déjà une surfaceuse 1998 et un tracteur, mais naturellement quand tu as de bonnes machines, c’est plus facile. Tout le monde profite des bonnes conditions de neige. Nous sommes très heureux», a souligné le président du club de Saint-Antonin, Paul-Émile Sirois, précisant que chaque hiver, une quinzaine de bénévoles assure l’entretien de 88 km de sentiers autour de la municipalité.

Même discours du côté de Jean-Eudes Bouchard, président du Club de Motoneiges du Témiscouata. Constitué en 2001, ce club s’occupe de l’entretien de 267 km de sentiers, dont 123 km sont des sentiers Trans-Québec et transrégionaux. Il possède aussi des entrées au Nouveau-Brunswick et au Maine.

«Nos machines faisaient le travail, mais il y avait là une belle opportunité de se moderniser. C’est un beau coup de pouce», a-t-il mentionné. «Cette nouvelle surfaceuse pourra être utilisée pour les 10, 15 ou 20 prochaines années.»

Notons que le Club de motoneiges de L’Islet a également reçu une contribution non remboursable de 233 719 $. Les fonds ont été consentis en vertu de l’Initiative de tourisme hivernal du Proframme de développement économique du Québec de Développement économique Canada. En vigueur jusqu’au 31 mars, elle est dotée d’une enveloppe de 10 M$ et elle vise à accroitre les retombées issues du tourisme hors Québec en région.