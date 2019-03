Le microcrédit, pour un meilleur accès à l’entrepreneuriat

À l’occasion de la Journée nationale du microcrédit entrepreneurial, le 11 mars, il est très intéressant de constater l’impact qu’a eu l’organisme Microcrédit KRTB dans la région. Le microcrédit aide des petits entrepreneurs, très souvent des travailleurs autonomes, à se lancer en affaires.

Seulement au cours de l’année financière 2017-2018, Microcrédit KRTB a accompagné 48 entrepreneurs, octroyé 38 415 $ en prêts et permis 123 000 $ en capitalisation. De plus, 11 entreprises ont été créées et 27 emplois ont été ajoutés dans les secteurs des services, du commerce de détail et de la restauration.

Microcrédit KRTB existe depuis 15 ans. Au cours de cette période, ce sont plus de 3 220 heures d’accompagnement et surtout de conseils judicieux qui ont permis le maintien et la création de 254 emplois. Les 57 prêts octroyés, totalisant 325 000 $, ont contribué à des retombées de plus de 2,3 M$ dans les communautés desservies en permettant l’accès à du financement auprès d’autres bailleurs de fonds tel que SADC, CLD, Services aux entreprises des MRC, FEMMESSOR, etc.

«Nos prêts sont en moyenne de 5 000 $, avec un taux de remboursement de 89 %. Nous demandons une mise de fonds de 10 % tandis que les institutions financières veulent 20 %. C’est comme un prêt personnel que Microcrédit KRTB fait, contribuant ainsi à la mise de fonds des entreprises demandant un prêt auprès des institutions financières», a expliqué Mario Nadeau, directeur, lors de l’évènement qui a permis de souligner les 15 ans de Microcrédit KRTB.

«Nous sommes très fiers de la contribution de Microcrédit KRTB à la relève entrepreneuriale dans le KRTB depuis 2003», a témoigné la présidente, Cynthia Émond de l’entreprise Tout sous un même chef à Rivière-du-Loup, elle-même entrepreneure qui a bénéficié des bons conseils et du financement de l’organisme. «Au-delà des chiffres et des plans d’affaires, ce sont les gens qui nous allument», a poursuivi Mario Nadeau.

DES ALLIÉS IMPORTANTS

Pour ces 15 ans de collaboration qui ont mené à de nombreux succès d’entreprise, Microcrédit KRTB a eu des alliés importants, notamment le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation qui accorde une aide financière de 112 000 $ pour son fonctionnement.

D’autres organismes et entreprises ont également reconnu l’expertise-conseil du personnel de Microcrédit KRTB, entre autres la Fondation Héritage 2000, Microcrédit Desjardins et ses 12 caisses partenaires au KRTB de même que MicroEntreprendre, le regroupement provincial de microfinancement.

Ahmed Benbouzid, directeur général de MicroEntreprendre, a d’ailleurs présenté l’entente de quatre ans avec Microcrédit KRTB pour une aide financière de 570 000 $. Le taux moyen de survie après cinq ans des entreprises soutenues par les organismes de microcrédit québécois (67 %) est nettement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises du Québec (42 %). Le taux de remboursement moyen est de 90 %.

Microcrédit KRTB compte deux employés qui travaillent à partir de bureaux situés à Témiscouata-sur-le-Lac (siège social, 418-899-6858), La Pocatière (418 943-3622) et Rivière-du-Loup (418 943-3622).