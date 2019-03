Appui de 45 000$ à l’Association forestière bas-laurentienne

La Corporation de gestion de la certification forestière des territoires publics du Bas-Saint-Laurent (CGCBSL) est récemment devenue «Partenaire prestige» de l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL) dans le cadre de sa campagne de financement, en lui assurant un appui de 45 000$ réparti sur trois ans.

«L’apport de l’Association forestière bas-laurentienne est essentiel pour répondre aux besoins des jeunes et du grand public en matière de sensibilisation et d’éducation forestière. C’est pourquoi la CGCBSL est fière d’épauler financièrement cet organisme afin que son impact positif continue de se faire sentir dans la région», affirme Joseph Pitre, président de la CGCBSL.

L’Association forestière compte déjà 24 partenaires financiers pour sa campagne de financement actuellement en cours. Quelques personnes ont aussi contribué individuellement. Michel Rioux, président de l’AFBL, accueille favorablement la contribution de la Corporation de gestion de la certification forestière. «Grâce à cet appui financier, la CGSBSL devient un partenaire majeur qui permet à notre organisme de maintenir et de développer ses activités d’éducation et de sensibilisation.»

L’Association forestière bas-laurentienne a lancé sa campagne de financement à l’automne 2018 au Bas-Saint-Laurent. L’objectif fixé est de 25 000 $ par année, pendant trois ans, afin de poursuivre sa mission qui demande des efforts considérables. L’AFBL a pour mission d’éduquer les jeunes et de sensibiliser la population à l’importance sociale, environnementale, économique et culturelle de la forêt et de son développement durable.

Les fonds recueillis permettront d’accroitre les connaissances des jeunes et du grand public sur la forêt et le matériau bois. La diffusion d’ateliers dans les écoles primaires et secondaires du Bas-Saint-Laurent et la présence active dans des activités de sensibilisation auprès du grand public sont des exemples concrets d’initiatives réalisées par l’AFBL.

La CGCBSL est un organisme à but non lucratif constitué des entreprises bénéficiant d’une garantie d’approvisionnement sur les forêts du domaine de l’État au Bas-Saint-Laurent regroupant 17 membres. Le principal mandat de cette corporation est de veiller à ce que les activités d’aménagement forestier ayant cours sur le territoire public bas-laurentien soient conformes aux principes directeurs de la certification forestière «Forest Stewardship Council».