Plus de 100 participants aux Journées agricoles de Saint-Arsène

Plus de 100 personnes ont participé aux Journées agricoles de Saint-Arsène organisées par le Groupe Pousse-Vert les 27 et 28 février dernier au Centre communautaire Morneau.

«La convivialité des échanges entre producteurs, conférenciers et intervenants a été grandement appréciée. Les producteurs sont repartis avec de nouveaux outils à mettre à profit au quotidien entre autres concernant la gestion de leur eau tant pour leur troupeau que leurs cultures», a-t-on indiqué.

La ressource eau était le fil conducteur de l’évènement qui regroupait 18 conférenciers. Ils ont abordé plusieurs thèmes dont l’importance d’une bonne gestion de la ferme. «Dans un environnement de plus en plus compétitif, on ne peut plus être seulement productif, il faut être efficient», a mentionné un invité.

Les thèmes de la journée du mercredi étaient la production de la pomme de terre et la culture des petits fruits. On y a traité également des techniques d’irrigation et de résultats de recherches sur l’utilisation des pesticides. Le jeudi a été consacré à la productivité dans les grandes cultures de même que les pratiques de gestion d’entreprises agricoles, leur rentabilité et le bienêtre animal.

Le Groupe Pousse-Vert est un regroupement de producteurs qui existe depuis 1998. Organisme à but non lucratif, il peut compter sur une équipe de 9 professionnels de l’agronomie et de la gestion agricole qui offrent des services-conseils multidisciplinaires à une clientèle de 200 producteurs.