30 000 $ à la Société Alzheimer de Rivière-du-Loup

La Société Alzheimer de Rivière-du-Loup tenait son cocktail dinatoire le jeudi 28 février à l'Hôtel Levesque. À cette occasion, un chèque de 15 000 $ a été remis par la famille Daris, soit Christine, Martin et Mathieu Daris dont le père Michel est décédé à la suite de cette terrible maladie en février 2017.

Sur place, la générosité des 90 convives présents s'est rapidement exprimée alors que la somme additionnelle de 15 000 $ a été amassée portant les dons à 30 000 $.

Les invités ont aussi eu droit à une conférence du Dr David Bergeron, médecin résident en neurochirurgie de l'Université de Montréal. Âgé de seulement 25 ans, il compte 20 publications scientifiques dans des journaux médicaux internationaux et plus de 60 présentations à des congrès nationaux et internationaux.

La conférence a porté sur les avancées majeures ces dernières années en recherche sur l'Alzheimer. Les travaux du Dr Bergeron sur les formes langagières de cette maladie ont été sélectionnés parmi les découvertes de l'année par le quotidien Le Soleil.

TÉMOIGNAGE

«2019 marque pour moi une dernière année d’implication au sein du comité de la marche pour l’Alzheimer à Rivière-du-Loup. Durant les cinq dernières années, j’ai œuvré avec cœur dans le seul but d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et d’offrir le soutien à leurs proches», a souligné Mathieu Daris.

Les Daris ne sont pas étrangers à la maladie d'Alzheimer. Comme l'a rappelé Mathieu, son grand-père et son père en ont été atteints.

«Je l’ai aussi fait, sans mauvais jeu de mots, en la mémoire de mon grand-père Daris qui a été emporté par cette sournoise maladie. (...) J’avais alors 30 ans et cette fois-ci mon père m’apprenait le triste diagnostic que son médecin venait de lui annoncer. Comme son propre père, il allait devoir négocier et apprendre à vivre avec l’inconnu pour le reste de ses jours. (...) En ton honneur papa je te dédie cette soirée», a souligné Mathieu Daris.

Rappelons que les fonds amassés pourront aider d’autres familles touchées par la maladie dans le secteur de Rivière-du-Loup.

ALZHEIMER

Il s’agit d’une maladie irréversible qui détruit les cellules du cerveau et cause des troubles de la pensée et de la mémoire. La maladie d’Alzheimer ne fait pas partie du processus normal de vieillissement.

C’est en 1906 que le Dr Alois Alzheimer a pour la première fois décrit cette maladie. Il en a précisé les deux caractéristiques, à savoir les « plaques », dépôts microscopiques denses répartis dans l’ensemble du cerveau et qui, à des niveaux excessifs, deviennent toxiques pour les cellules cérébrales, et les « enchevêtrements », qui interviennent dans les processus vitaux en « étouffant » tôt ou tard les cellules saines du cerveau.