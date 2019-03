Une aide financière de plus de 716 500 $ à des clubs du Bas-Saint-Laurent

La ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, a procédé ce vendredi 1er mars à l’annonce d’une aide financière de 716 526 $ à 25 clubs de motoneige et de VTT de la région du Bas-Saint-Laurent afin de les soutenir dans leurs efforts pour assurer une pratique sécuritaire de ces loisirs.

L’aide financière, annoncé au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, permettra aux clubs d’entretenir de manière sécuritaire l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité et ce, dans le respect de l’environnement.

«Des sentiers sécuritaires et de qualité, voilà ce qui nous permet de rendre la pratique du VTT et de la motoneige attrayante dans notre région et de faire en sorte de demeurer une destination touristique incontournable pour les adeptes. L’aide financière annoncée aujourd’hui est un bon levier pour y arriver», a souligné Mme Proulx.

«Les sentiers de VTT et de motoneige qui sillonnent tout le Québec sont un moteur de développement économique incontournable pour plusieurs régions. Ils sont entretenus et surveillés par des bénévoles exceptionnels qui travaillent sans relâche à la sécurité des adeptes et à la pérennité de cette industrie qu’ils ont à cœur. Je les remercie de cet engagement sans borne et je me réjouis de pouvoir les soutenir dans leur travail», a commenté le ministre Bonnardel par communiqué.

L’aide financière versée aux 16 clubs de motoneigistes de la région par l’entremise du volet Entretien des sentiers du Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec est répartie de la façon suivante :

Nom du club Somme allouée Le Club sportif populaire du Bas-St-Laurent inc. 61552 $ Club les belles pistes du rocher blanc inc. 17 097 $ Club de moto-neige les aventuriers inc. 18 265 $ Club de motoneiges du Témiscouata inc. 34 231 $ Les 4 Sentiers 48 154 $ Club de moto-neige les déserteurs inc. 13 330 $ Club moto-neige hiboux de Kamouraska inc. 24 214 $ Club de motos-neige Mont-Bleu inc. 9 116 $ Club de moto-neige les pistolets inc. 26 996 $ Club de moto-neige l'Étang du Moulin inc. 12 594 $ Club les explorateurs Pohénégamook inc. 33 292 $ Club les amis de la forêt 18 352 $ Les chevaliers des frontières 21 893 $ Le club la coulée de St-Fabien inc. 10 760 $ Club moto-neige les loups de Ste-Hélène de Kamouraska inc. 12 894 $ Le club de motoneige et de ski de fond les Verlois inc 11 968 $ Total 374 708 $

L’aide financière versée aux 9 clubs quads de la région par l’entremise du volet Entretien des sentiers du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec est répartie de la façon suivante :

Nom du club Somme allouée Club VTT de La Matapédia Inc. 82 508 $ Club Quad de la Matanie 27 921 $ Club Quad Trans-Témis 91 404 $ Les Rouleux des Basques 20 895 $ Club VTT l'Est-Quad 38 448 $ Club VTT Mitis Inc. 12 058 $