Le conseil de ville de Rivière-du-Loup en bref

Lors de la séance du conseil de Rivière-du-Loup tenue le 25 février, deux projets de règlement d’emprunt ont été déposés pour la réfection du chalet de ski de fond du quartier Saint-Ludger de 191 412$ et la construction d’une patinoire de dekhockey à l’école internationale St-François-Xavier de 243 676$.

Le projet lié au chalet de ski de fond de Saint-Ludger comprend des travaux de réfection et de mise aux normes des deux bâtiments et est estimé à 191 412$. Un autre projet de règlement d’emprunt de 243 676$ a été déposé, cette fois pour la construction d’une patinoire extérieure de dekhockey à l’école St-François-Xavier, qui avait été retirée pour permettre à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup d’ajouter des classes modulaires. Il comprend également la mise à niveau du site des loisirs du quartier St-François.

«C’était des projets qui étaient vraiment planifiés. L’année passée, le dossier du dekhockey a amené de l’insécurité. On l’avait dit que c’était une priorité de la refaire très rapidement, avec les classes qui ont pris la place de la patinoire. On a décidé de tenir notre parole et de donner aux citoyens et aux jeunes du quartier ce qu’ils voulaient», explique la mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Un autre projet de règlement d’emprunt d’un montant de 160 520$ a aussi été déposé pour l’achat d’une surfaceuse électrique qui servira au Centre Premier Tech et au Stade de la Cité des Jeunes.

La Ville de Rivière-du-Loup a également prévu une dépense de 2,4 M$ et un emprunt de 1,5 M$ pour la réalisation de travaux de pavage, la construction de trottoirs et de bordures de rues pour l’année 2019. La différence de 917 000$ serait financée à même le budget de fonctionnement de la Ville.

Le contrat du remplacement du système de réfrigération du Centre Premier Tech a été octroyé à l’entreprise Béton 4 Saisons pour la somme de 1,9 M$. Une subvention de 1M$ pour la réalisation de ce projet a été confirmée.

Le projet de l’agrandissement et du réaménagement de la bibliothèque municipale Françoise-Bédard continue de progresser et le conseil de la Ville de Rivière-du-Loup a donné son autorisation à démarrer la procédure d’appel d’offres.