Une partie de l'autoroute 20 fermée en raison des mauvaises conditions climatiques

Les vents forts qui sévissent dans la région, mêlés aux récentes précipitations de neige, ont forcé le ministère des Transports à fermer l'autoroute 20 vers 19h30, entre la route Drapeau à Notre-Dame-des-Neiges et le kilomètre 514, à Cacouna, dans les deux directions.

La situation n'est guère mieux sur la route 132, qui est complètement fermée entre la route Moreau à L'Isle-Verte et la route Drapeau à Notre-Dame-des-Neiges. Partout sur le réseau routier de la région, la chaussée est enneigée et la visibilité varie de partielle à nulle.

Environnement Canada a émis en après-midi un avertissement de la poudrerie pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Les conditions routières pourraient être dangereuses en raison de la visibilité réduite par endroits.

Il est recommandé de retarder tout déplacement non essentiel à plus tard, lorsque les conditions se seront améliorées. Pour planifier vos déplacements et connaitre l'état des routes détaillé, il est possible de consulter le site web Québec 511.