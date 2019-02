Squatec fêtera en grand son 125e

C’est avec une programmation étoffée que la communauté de Squatec soulignera le 125e anniversaire de l’arrivée de ses premiers habitants. Parmi les activités proposées, on retrouve les spectacles des groupes musicaux Bodh’aktan, Les années Jukebox, le Coco country band, le chanteur David Jalbert et la revue musicale Famous, la musique des stars de la Pop.

Quarante activités sont prévues jusqu’à maintenant du 26 juillet au 4 aout 2019. Côté théâtre, il sera possible d’assister à l’une des quatre représentations de la pièce «Attention! 4 chasseurs». Comptant plus de 500 représentations à son actif depuis 2001 pour près de 130 000 spectateurs, cette comédie est qualifiée de «Broue de la Gaspésie».

Parmi les autres éléments de la programmation, on note un jeu d’évasion en lien avec l’histoire du village, une visite des installations squatécoises du Groupe Lebel (présentateur officiel du 125e de Squatec), une exposition de voitures anciennes, le Musée d’hier à aujourd’hui (plus de 5 000 objets de la vie courante), un grand banquet et une parade sur la rue St-Joseph. Tous les détails de la programmation sont disponibles sur le site web squatec125.com.

DES DIZAINES DE BÉNÉVOLES

Le Comité du 125e a pris forme de l’initiative d’un groupe de jeunes, natifs de la paroisse, dont certains travaillent et/ou résident à l’extérieur, mais qui ont toujours à cœur leur village natal. Composé de huit personnes, il pourra compter sur l’appui de 75 à 100 bénévoles lors des 10 jours de festivités. La Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec est partenaire majeur.

Cette programmation est le fruit d’un travail collectif de plusieurs comités de Squatec et de bénévoles qui ont décidé de mettre la main à la pâte et de contribuer d’une façon ou d’une autre à l’organisation des fêtes. Sur le plan financier, les prévisions budgétaires de l’évènement s’élèvent à 125 000 $.

Un laissez-passer est d’ailleurs disponibles en prévente via le site internet jusqu’au 31 mai prochain au cout de 65 $, donnant droit aux spectacles, aux expositions et aux activités présentées au Bistro Le camp du bûcheron. Il comprend également un droit d’accès au Parc national du Lac-Témiscouata pour le samedi 3 aout. Il s’agit d’une offre qui vous permet d’économiser plus de 50 % en rabais comparativement à l’achat total des billets individuels en prévente et qui équivaut à moins de 5 $ par activité.

«Nous voulions que cet évènement soit rassembleur et familial et nous espérons que la programmation plaira au plus grand nombre de personnes», a souligné le Comité du 125e.