Les équipements en santé financés grâce à la troisième édition du Combat des chefs

Les trois chefs qui ont participé au succès de la troisième édition du Combat des chefs ont fait leurs choix des équipements qu’ils désiraient voir financer par la Fondation.

Cette année, les chefs qui participaient à l’activité du Combat des chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup ainsi que le commanditaire principal, avaient la chance de choisir un équipement qui leur tenait à cœur parmi une liste fournie par les chefs de service des Installations de Rivière-du-Loup.

Parmi tous les équipements proposés, leurs choix se sont arrêté sur le moniteur Intellivue MX400 (en collaboration avec le Grand McDon 2018) pour un montant de 5 068 $, un appareil à TA (tension artérielle) électronique avec pied, panier de rangement avec les différents brassards série Pro pour un montant de 1 030 $ ainsi qu’un tympanomètre d’une valeur de 10 000 $, pour un montant total de 16 098 $.

Le moniteur Intellivue MX400 cardio-respiratoire permet une surveillance du rythme cardiaque, ainsi que de la respiration et de la saturation chez les bébés et enfants demandant des soins spécifiques. Il donne également la mesure de la pression invasive et la température. Utilisé pour la réanimation des bébés en obstétrique à l’hôpital de Rivière-du-Loup, cet appareil augmentera la sécurité des bébés lors de la réanimation cardio-respiratoire.

L’appareil à TA électronique permet de contrôler les signes vitaux (pression, saturation, température…) mais peut également servir de dépistage. En contrôlant les signes vitaux, les professionnels peuvent s’apercevoir d’un signe de santé particulier, donc établir un diagnostic beaucoup plus rapidement et donner un plan de traitement. Il permet donc, en plus de contrôler, de faire du dépistage et d’ajuster les plans de traitement sur-le-champ, sans avoir à attendre de passer des tests. Ceci peut donc aider à éviter des conséquences graves comme l’ACV par exemple. Il permet aussi d’attacher l’information à l’évaluation du patient. Cet appareil sera utilisé pour les soins courants, c’est-à-dire, les patients autonomes qui viennent chercher un soin : suivi de pansement, colostomie, suivi de diabète, etc.

Le Tympanomètre permet d’évaluer le tympanométrie avec les fréquences de 226 Hz et de 1 000 Hz, ce qui permet d’évaluer les enfants de 0 à 6 mois. Actuellement, l’appareil en place évalue une seule fréquence, ce qui ne permet pas d’évaluer la tympanométrie chez les enfants de moins de 6 mois. Présentement, les évaluations audiologiques pour les 0-6 mois permettent seulement de dire si l’enfant entend ou non. Il n’est cependant pas possible de vérifier s’il y a un problème de liquide derrière les tympans, sans avoir à le référer à un ORL, ce qui engendre donc des consultations médicales supplémentaires, des couts et du stress pour les parents.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tient encore une fois à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé de loin ou de près au succès de cette édition.