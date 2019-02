Une autre année record pour La Coop Agriscar

La Coop Agriscar a de nouveau présenté des résultats financiers positifs pour l’exercice terminé le 31 octobre 2018 lors de sa 4e assemblée générale annuelle. Pour l’occasion, les membres étaient réunis au Centre communautaire Morneau de Saint-Arsène, le vendredi 15 février.

La Coop Agriscar a ainsi affiché en 2018 des résultats en hausse tant au niveau de ses ventes qui totalisent 42 137 067 $ qu’au niveau de l’excédent qui se chiffre à 2 229 601 $, le meilleur jamais eu.

«Ces résultats se comparent difficilement avec ceux de l’an passé, mais une bonne partie de l’augmentation est le résultat de la fusion avec la Coop St-Alexandre», a souligné le président Vallier Chouinard. «Les années records que nous connaissons démontrent que nous sommes sur une lancée.»

Il faut mentionner que la coopérative a obtenu un résultat historique, même avec un déficit d’exploitation de 94 163 $ expliqué par deux éléments principaux : la masse salariale et les frais administratifs plus précisément la charge des intérêts faite au client. Le développement de la clientèle et une ristourne importante de la Coop fédérée [ 2 322 771 $] sont les facteurs qui donnent, au final, un excédent d’exercice.

«Parfois, même avec les énergies appliquées dans un le travail de tous les jours, les résultats financiers se sont pas au rendez-vous […] Des correctifs sont présentement apportés et le comité de gestion en place applique les mesures qui ont été planifiées», a expliqué le directeur général Marco Dumais.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Le conseil d’administration a également conclu, au cours de la dernière année, son exercice de planification stratégique. Une réalisation majeure où l’ensemble des acteurs impliqués dans l’entreprise a été consulté.

«La tenue de cette planification était nécessaires pour différentes raisons […] Les investissements majeurs des dernières années nous obligent à nous positionner sur les étapes à venir. Bien que la fusion entre La Coop Agriscar et la Coop St-Alexandre impliquent deux entreprises similaires dans leurs opérations, il fallait s’assurer que tous aient la même vision à moyen et long terme», complété M. Chouinard.

CENTRE ADMINISTRATIF

L’année 2018 a aussi été marquée par la construction du nouveau centre administratif situé sur la rue Jean Rioux, à Trois-Pistoles. D’une superficie de 8 100 pieds carrés au rez-de-chaussée et de 3 000 pieds carrés à l’étage, le nouveau bâtiment comprend une station Shell et un dépanneur Super Soir. Horizons Chasse et Pêche inc. et la Banque nationale occupent les autres espaces locatifs.

«Nous sommes fiers d’offrir à la population des Basques un complexe moderne qui répond aux besoins de sa clientèle.»

VISION 2020

Par ailleurs, au sujet de la vision 2020, qui consiste à réduire le nombre de coopératives agricoles pour créer des regroupements de plus grande envergure qui vont pouvoir maintenir leur position de chef de file dans des marchés de plus en plus compétitifs, le conseil d’administration de La Coop Agriscar a fait le choix d’attendre de connaître davantage le mode de fonctionnement des regroupements, leurs avantages et les retombées pour les membres avant de prendre une position.