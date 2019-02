Les Basques se mobilisent pour la persévérance scolaire

Dans le cadre des 14e Journées de la persévérance scolaire qui se tiennent du 11 au 15 février, le comité persévérance scolaire de la démarche COSMOSS de la MRC des Basques a remis un certificat de reconnaissance à Claudia Lagacé, animatrice à la Maison de la Famille des Basques.

Mme Lagacé, alias Picotine, offre aux jeunes de la MRC des Basques des ateliers d’éveil et de renforcement en lecture. Ces ateliers viennent soutenir le cheminement académique des jeunes et sont complémentaires aux activités éducatives vécues en milieu scolaire.

Ce travail permet aux élèves de la MRC des Basques de bénéficier d’une activité de renforcement leur permettant de développer leur plein potentiel. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, souligne que «nous pouvons tous faire la différence dans la vie d’un jeune. Chaque petit geste compte!»

Depuis maintenant 14 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Ces journées de campagne nationale visent à rappeler aux élus nationaux et municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance qu’ils sont tous indispensables et ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes.