Une nouvelle référence en ligne pour les producteurs agricoles québécois

L'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) a annoncé le 12 février le lancement de son tout nouveau site web avec une offre de service renouvelée spécialement destinée aux entreprises agricoles et à leurs conseillers, mais aussi aux municipalités qui y retrouveront aussi des réponses à des enjeux pouvant les concerner.

En parcourant le site www.irda.qc.ca, les visiteurs auront accès aux récents travaux de la plus importante force de frappe de chercheurs et de professionnels en agriculture au Québec, mais aussi à tout un éventail de services et de pratiques à appliquer à la ferme pour notamment diminuer l'usage des pesticides et lutter contre les nuisances, réussir en agriculture biologique, utiliser l'eau de façon optimale et contribuer au bien-être animal.

« Grâce à ce nouveau site, les producteurs et leurs représentants pourront facilement trouver en ligne des solutions ou avoir accès aux meilleures ressources pour contribuer à leurs efforts d'innovation. Tout comme l'IRDA, ce site sera une véritable référence en R-D au Québec pour une agriculture durable », a souligné monsieur Éric Dion, directeur du développement des affaires et des communications de l'IRDA.

L'IRDA est un institut de recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l'innovation et aux partenariats. Ses experts permettent ainsi aux entreprises agricoles et agroalimentaires de s'approprier les meilleures innovations et pratiques agroenvironnementales pour des productions respectueuses des ressources, conformes aux exigences règlementaires et sociales, tout en maintenant leur rentabilité. Chaque année, l'organisation travaille sur une centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine de la recherche.