Loupiots : une belle compétition à Rivière-du-Loup

Le 2 février dernier, le club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup a reçu près de 110 patineurs et patineuses de l’Est du Québec pour la 4e compétition du réseau interrégional. Dix Loupiots prenaient part à la compétition.

Tout d’abord, chez les garçons, trois patineurs faisaient partie du groupe 2. Au final de la compétition, Félix Lagacé a terminé au 6e rang, Yoan Perron 9e et Félix Lacombe 11e. Vincent Lévesque, Alexandre Roussel et Étienne Michaud ont tous les quatre patiné dans le groupe 3 et ont respectivement terminé 4e, 10e et 12e.

Du côté féminin, trois patineuses étaient classées dans le groupe 2, soit Amélia Bujold, Aurélie Bujold et Clara B. Alexandre. Aurélie a connu la meilleure compétition des trois en terminant au 7e rang, alors qu’Amélia et Clara ont terminé respectivement 11e et 13e au cumulatif des points. Enfin, Pénélope Lavoie a eu une excellente compétition, gagnant la médaille de bronze du groupe 3.

Ces patineurs seront de retour à l’action lors des championnats de fin de saison à la fin mars, ainsi qu’aux Jeux du Québec pour Félix Lacombe.