Pohénégamook Haut en Couleur : du plaisir garanti!

Vous êtes invités à participez en grand nombre à la 16e édition de Pohénégamook Haut en Couleur avec entre autres deux belles journées d’activités les samedis 23 février et 2 mars. Glissade, souper, pêche blanche, chansonnier et patinage sont au programme.

Pohénégamook Haut en Couleur et plusieurs partenaires s’associent dans des activités hivernales offertes à toute la population. En collaboration avec l’OTJ de Sully, le club de motoneige Les Chevaliers des Frontières et Aristodanse, ce sera le retour de la super glissade dans le champ derrière le bâtiment de l’OTJ de Pohénégamook, quartier Sully. Cette activité aura lieu le samedi 23 février, de 9 h 30 à 15 h 30. Apportez votre traineau, cependant il y aura le prêt de tubes.

On note aussi au programme de cette journée : hotdogs, breuvages et desserts pour le diner au profit d’Aristodanse, tire sur la neige en après-midi et souper spaghetti au local de l’OTJ. Des cartes sont en vente pour le souper à la patinoire au cout de 13 $ pour les adultes et 8 $ pour les enfants de 5 à 12 ans.

Le samedi 2 mars, le comité du festival, de concert avec l’Association des pêcheurs du lac Pohénégamook, vous attend pour une journée de pêche blanche en famille derrière la Villa des Frontières. Un ensemencement de truites sera effectué à 10 h. Il y aura une activité d’initiation à la pêche blanche. De plus, des prix de participation de même que pour la plus grosse prise seront offerts. La soirée sera agrémentée par un chansonnier, soit Marie-France Bossé.

Finalement, les patinoires s’animeront dans les trois quartiers de Pohénégammok : à Sully le 12 février de 18 h 30 à 20 h 30, la Saint-Valentin en patins; à Saint-Éleuthère le 22 février, patinage avec des mascottes de 18 h à 20 h; à Estcourt le 1er mars, patinage avec musique et lumières.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page Facebook de Loisirs Pohénégamook ou appelez au 418 863-7722 poste 4104.