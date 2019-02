Le premier bébé de l’année 2019 à voir le jour au Témiscouata est Léo Turcotte, fille ou fils de Mélissa Lavoie et Jeffrey Turcotte de Saint- Antonin.

Léo Turcotte est né le 15 janvier 2019 à 12 h 21 à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. À sa naissance, Léo Turcotte pesait 3362 grammes. L’enfant et la mère se portent bien.

La direction et le personnel du CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaitent beaucoup de bonheur aux nouveaux parents et une bonne et heureuse année 2019.