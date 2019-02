Le Défi Everest, un allié pour les médecins

Dorénavant, les médecins auront un nouvel outil pour prescrire officiellement l’activité physique à leurs patients par le biais du Défi Everest.

En effet, un bloc d’ordonnances pourra être utilisé par les médecins qui souhaitent guider leurs patients dans l’adoption de saines habitudes de vie, jusqu’à la participation au Défi Everest. «Les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à prouver, il s’agit maintenant de rejoindre les gens avec un objectif simple et réaliste», précise le Dr François Caron, ambassadeur santé du Défi Everest 2018 et 2019.

L’organisation du défi visitera les bureaux de médecins au cours des prochaines semaines, et les médecins pourront se procurer des blocs d’ordonnances en communiquant par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418-868-5788. Rappelons que l’objectif du Défi Everest est de mettre en valeur l’activité physique et de promouvoir l’engagement social.