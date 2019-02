Place au 20e Salon de l’emploi du Témiscouata

Il y a de bons emplois disponibles dans la MRC de Témiscouata. Les chercheurs auront une autre occasion de les découvrir à l’occasion de la 20e édition du Salon de l’emploi du Témiscouata qui aura lieu le samedi 23 mars prochain, à nouveau à l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac.

En 2018, pas moins de 540 postes ont été offerts à cette occasion. La moyenne des années antérieures est de 475 offres d’emploi affichées. Le comité organisateur avait également enregistré un record pour le nombre d’exposants, soit 60 entreprises et organismes de services. Il y a eu 570 visiteurs, dont 200 étudiants du secondaire. Premier emploi, changement de carrière, retour aux études ou projet entrepreneurial, ces personnes ont aussi eu l’occasion de rencontrer divers intervenants.

L’évènement a toujours gardé son objectif ultime, soit d’offrir à la population un portrait complet du marché du travail au Témiscouata. Le Service Accès-Emploi, organisme responsable, contacte à chaque année 1 500 entreprises du Témiscouata afin de vérifier leur besoin de main-d’œuvre et de découvrir les emplois qui ne sont pas affichés par les moyens habituels. Les postes présentés proviennent de tous les domaines d’activité et de tous les niveaux de spécialisation. Ils répondent à tous les besoins : temps plein et temps partiel, saisonnier, étudiant, etc.

UN SAMEDI

De plus, l’organisation a su s’adapter à l’évolution des besoins des employeurs et de la main-d’œuvre. Contrairement aux années précédentes alors qu’il était tenu un vendredi, le 20e Salon de l’emploi du Témiscouata aura lieu un samedi, le 23 mars. «Plusieurs employeurs nous ont confié que la tenue de l’activité un samedi permettrait de rencontrer davantage d’étudiants et de travailleurs de l’extérieur de la région», a expliqué le comité organisateur. Que vous soyez travailleur avec ou sans expérience, étudiant et futur travailleur, retraité actif, immigrant, personne vivant avec des limitations, travailleur autonome, entrepreneur ou quelqu’un cherchant un milieu de vie intéressant, le Salon de l’emploi du Témiscouata vous offre des choix.

KIOSQUES

Pour les employeurs, le Salon de l’emploi permet une économie de temps et d’argent, la diffusion des besoins de main-d’œuvre, actuels et futurs ainsi que la possibilité de faire une présélection de candidats directement sur place. Les employeurs de la région sont invités à réserver leur espace de kiosque dès maintenant (avant le 4 mars 2019).

Pour plus d’information ou pour connaitre les modalités d’inscription, il est possible de communiquer avec Emmanuelle Rivard au 418 893-5837, poste 102, ou au 1 877 593-5837 (sans frais) ou par courriel au [email protected] Il est aussi possible de consulter la page web (accesemploi.org/salonemploitemiscouata).

L’organisation du Salon de l’emploi du Témiscouata a été confiée à Service Accès-Emploi par une Table ad hoc de partenaires avec la collaboration du Centre local d’emploi de Témiscouata.

SEMAINE DE L’EMPLOI

Notons finalement que le Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient du 18 au 23 mars 2019. Pour connaitre la liste complète des activités, consultez le site emploiquebec.gouv.qc.ca/activitesbsl.