Accumulations exceptionnelles : le déneigement achève à Rivière-du-Loup

Alors que les centimètres de neige tombés et les mètres cubes transbordés s’additionnent cet hiver et tout particulièrement ces dernières semaines, Rivière-du-Loup a reçu plus de 70 centimètres de neige entre les 20 et 30 janvier.

Avec les forts vents de la première tempête, c’est au final environ un mètre de neige qui a été amassé dans les rues de la ville par les équipes de déneigement et pas moins de 4 000 voyages de neige empilés au site des neiges usées, représentant 96 000 mètres cubes. Les grands froids auront par ailleurs empêché les fondants de bien travailler durant presque toute cette période.

La mairesse, Sylvie Vignet précise : «Nous souhaitions transmettre ces données aux citoyens pour bien expliquer que toutes les équipes sont à pied d’œuvre, elles qui ont enchainé les quarts de travail ces derniers jours et ont en outre réussi, malgré tout, à construire les blocs de neige pour le Concours intercollégial de sculpture sur neige et réaliseront la glissade urbaine sur la rue Lafontaine cette fin de semaine. En tout temps l’hiver, mais encore plus lors des opérations tempête et déneigement, nous invitons les citoyens à faire preuve d’une conduite prudente, adaptée aux conditions de la route.»

Le chef de la division des travaux publics au Service technique et de l’environnement Marc-Antoine Faucher, le souligne d’emblée, «les deux dernières semaines ont été particulièrement rigoureuses, surtout avec le vent et le froid qui ont empêché les fondants de bien fonctionner. Nécessairement, il est impossible d’effacer les traces de tempêtes de cette envergure aussi vite qu’à l’habitude. À titre d’exemple, un seul passage du souffleur est d’ordinaire suffisant pour amasser toute la neige des deux côtés de la rue de la Cour. La semaine dernière, la quantité était telle qu’il aura fallu entre quatre et six passages pour cette seule rue. Pour la suite des choses, maintenant que nous avons finalisé cette nuit tout le ramassage de la neige, la première journée plus tempérée permettra au fondant d’être efficace et ramener les voies au niveau de service attendu, les voies de priorité 1 sur l’asphalte, par exemple.»

COMMENT AIDER?

Le Service technique et de l’environnement rappelle aux citoyens que plusieurs actions sont à leur portée pour faciliter les opérations de déneigement et contribuer à maximiser leur efficacité et leur rapidité. Voici donc quelques gestes à mettre en pratique l’hiver :