Pour soutenir davantage de personnes touchées par le cancer

Dans le but de soutenir un nombre toujours plus grand de personnes touchées par la maladie, l’Association du cancer de l’Est du Québec annonce la création d’un nouveau service d’aide à la vie domestique pour les communautés du Bas-Saint-Laurent.

L’aide à la vie domestique vient combler un besoin important exprimé par les personnes touchées par le cancer ou par d’autres maladies dégénératives en soins palliatifs qui peinent à trouver les ressources financières leur permettant de faire appel aux entreprises d’économie sociale de leur région. Celles-ci offrent, par exemple, de l’aide pour l’entretien ménager, la préparation des repas, l’entretien de vêtements, faire les courses ou assurer une présence-surveillance pour de courtes périodes.

Pour offrir ce nouveau service d’aide à la vie domestique, l’Association du cancer de l’Est du Québec bénéficie de l’appui financier du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, dans le cadre de son programme «Soutien aux organismes communautaires». L’aide apportée s’inscrit en partenariat et en complémentarité avec les services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux, les organismes communautaires ainsi que les entreprises d’économie sociale dans les divers milieux.

Chaque demande fait l’objet d’une évaluation basée sur la situation financière actuelle du demandeur. Afin d’offrir le service au plus grand nombre possible de personnes admissibles, une contribution maximale de 300 $ par année peut être octroyé aux personnes qui font appel au service d’aide à la vie domestique.

Si vous bénéficiez déjà du soutien d’un intervenant de soins à domicile, vous pouvez lui demander d’être référé vers ce service. Vous pouvez également contacter Nancy Fournier, agente de relations humaines à l’Association du cancer de l’Est du Québec, au 418 724-0600, poste 2031, ou sans frais 1 800 463-0806.