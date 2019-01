Maison Desjardins : une nouvelle campagne de financement de 2 M$ pour le centre de jour

Le 29 janvier dernier, la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a présenté à une soixantaine de gens d’affaires de la région les trois coprésidents d’une nouvelle campagne majeure de financement dont l’objectif est de deux millions de dollars.

Ces leaders des secteurs industriel et financier de la région sont Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction chez Premier Tech, Guy Bonneville, président de Lepage Millwork et Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup. Leur engagement vient appuyer la mise en place par la Fondation d’un centre de jour spécialisé en soins palliatifs. Il permettra aussi de consolider les opérations de la Maison Desjardins pour les cinq prochaines années.

«Le centre de jour aura pour mission d’offrir des services adaptés aux besoins des personnes en phase palliative de leur maladie et vivant à domicile, dans le but d’améliorer leur qualité de vie en prévenant l’isolement et en offrant des soins au niveau de la gestion de la douleur et de l’ajustement des symptômes. Le centre de jour offrira aussi du répit et du soutien psychosocial aux personnes malades ainsi qu’à leurs proches. Ce projet permettra à la Maison Desjardins d’offrir ses services à un plus grand nombre de familles sur le territoire du KRTB», a expliqué Dr André Munger, directeur médical de la Maison.

Lors de cette soirée, les coprésidents ont lancé un appel aux familles et aux gens d’affaires à se mobiliser pour ce grand projet en santé sur le territoire du KRTB. À cette occasion, la Fondation a également présenté le porte-parole de la campagne, Mario Dumont, animateur à la télévision, analyste politique et ex-député de la circonscription. «C’est une vraie fierté pour moi de me joindre à cette impressionnante équipe qui dirigera cette campagne de financement. Depuis le début, je suis convaincu de l’importance de tels services pour un milieu comme le nôtre et je crois que ce centre de jour est un projet que nous sommes capables de nous donner collectivement», s’est exprimé M. Dumont par l’entremise d’une vidéo.

ENGAGEMENTS DE 500 000 $

Même si la campagne de financement sera lancée officiellement au printemps 2019, la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a déjà reçu des appuis financiers pour son projet de centre de jour. «La Fondation Riou-Plourde a fait un don de 250 000 $ et nous avons reçu une aide financière de 250 000 $ du programme Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)», a mentionné Renée Giard, présidente de la Fondation. «C’est une base de 500 000 $ et à cela devrait s’ajouter prochainement un autre montant offert par le Mouvement Desjardins», a-t-elle souligné.

Mme Giard a précisé que dans l’objectif de 2 M$ pour cette deuxième campagne majeure, la première pour la construction de la Maison Desjardins au cout de 1,5 M$ ayant été réalisée il y a plus de 10 ans déjà, un montant de 600 000 $ représente l’évaluation préliminaire des couts de construction du centre de jour. «Nous demandons aux familles du KRTB, qu’elles soient plus importantes ou de cœur, de s’impliquer pour les cinq prochaines années afin d’assurer la construction du centre de jour mais également le financement de son opération, 150 000 $, et de celle de la Maison Desjardins, 450 000 $, sur cette période de temps», a indiqué la présidente de la Fondation.

Les plans de l’agrandissement sont terminés, ils sont rendus à l’étape des ingénieurs. «Dans un monde idéal, nous aimerions débuter la construction au mois d’aout. De plus en lien avec la subvention du programme FARR, le projet doit être terminé avant le 31 décembre 2019», a noté Renée Giard.

10 ANS

Depuis maintenant 10 ans, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est vouée à l’accueil, à l’hébergement, aux soins et à l’accompagnement des personnes en fin de vie. Les soins et les services qui y sont offerts s’adressent à la population du KRTB, ce qui représente un bassin de population d’environ 85 000 personnes. Elle accueille annuellement 120 personnes et offre aux personnes malades ainsi qu’à leurs proches un soutien essentiel. La Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a pour mission de subvenir aux besoins en termes de financement privé de la Maison.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Cyr Dumas, président du conseil d’administration de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB; Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup; Diane Langlois, directrice générale de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB; Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction de Premier Tech; Renée Giard, présidente du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB; Guy Bonneville, président de Lepage Millwork et Dr André Munger, directeur médical de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.