Une collision force la fermeture de l'autoroute 85

Une collision entre deux poids lourds au kilomètre 100 de l'autoroute 85 à Notre-Dame-du-Portage en direction nord a forcé sa fermeture vers 11h30. Depuis, les conditions météorologiques se sont détériorées. L'autoroute 20 est également fermée en direction ouest entre Rivière-du-Loup et Lévis.

Selon nos informations, l'un des conducteurs aurait été blessé. Les poids lourds entraveraient les voies et nuiraient à la circulation. Des remorques ont été demandées sur les lieux afin de libérer l'autoroute. Tous ceux qui empruntent l'autoroute 85 en direction nord doivent rebrousser chemin en raison de l'intervention des services d'urgence et des mauvaises conditions climatiques.

FERMETURE DE ROUTES

L'autoroute 85 est fermée entre le Nouveau-Brunswick et Rivière-du-Loup. Des employés du ministère des Transports ainsi que des policiers de la Sûreté du Québec bloquent les divers accès. En raison des chutes de neige et des forts vents, la chaussée est enneigée, et la visibilité nulle par endroits sur la grande majorité du réseau routier de la région. Il est recommandé de retarder tout déplacement non essentiel à plus tard, lorsque les conditions se seront améliorées.

L'autoroute 20 est fermée en direction ouest entre Rivière-du-Loup (kilomètre 503) et Lévis. Elle est également fermée dans les deux directions entre Saint-Jean-Port-Joli et Lévis. La route 132 est fermée entre la route 289 dans le secteur de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Rivière-du-Loup.

Pour planifier vos déplacements et connaitre l'état des routes détaillé, il est possible de consulter le site web Québec 511.