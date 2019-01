La Fondation du Centre d’études collégiales du Témiscouata amasse 550 000 $

La Fondation du Centre d’études collégiales du Témiscouata (CÉCT) est fière d’annoncer la contribution de 225 000 $ de la MRC de Témiscouata, élevant ainsi à 550 000 $ le montant total en dons et en engagements de contributions, recueilli à ce jour, dans leur campagne de financement.

Ce premier résultat obtenu, depuis la constitution de la Fondation en janvier 2017, démontre bien l’intérêt pour la formation collégiale dans le milieu témiscouatain. Outre la MRC de Témiscouata, les donateurs sont : Cascades, les Caisses Desjardins du Portage et des Lacs de Témiscouata, la SADC du Témiscouata, les municipalités de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, de Lac-des-Aigles de Biencourt, de Squatec, de Dégelis, de Lejeune, Service Accès-Emploi, le Club Optimiste de Cabano, la Chambre de commerce de Témiscouata, Bégin et Bégin, Groupe NBG, Groupement forestier de Témiscouata et Serge Ouellet.

Le comité de sollicitation a fait preuve d’un grand dynamisme tout au long de la phase de sollicitation, ce qui a contribué à l’atteinte de ce résultat. «L’appui de la Fondation est crucial au développement du Centre d’études. Il nous a permis d’acheter des ordinateurs pour les besoins pédagogiques et supporter l’offre d’activités. Par ailleurs, la Fondation a offert plus de 3000 $ en bourses d’études à des étudiants témiscouatains pour poursuivre des études postsecondaires dans leur milieu», précise Édith Saint-Amand, directrice du CÉCT.

Rappelons que le temps est venu de s’inscrire pour débuter à l’automne 2019, et ce, avant le 1er mars au www.sracq.qc.ca. Le Centre d’études collégiales du Témiscouata offre Tremplin DEC, Sciences humaines et Techniques d’éducation spécialisée. Une vaste offre de services aux entreprises est aussi disponible. Cet établissement d’enseignement est une initiative conjointe des cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup.