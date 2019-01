Célébration 2019 enrichit une Louperivoise de 25 000$

L’année commence de bien belle façon pour Pierrette Kirouac, de Rivière-du-Loup, puisqu’elle a mis la main sur la jolie somme de 25 000 $ à l’occasion du gala Célébration 2019, qui s’est tenu le dimanche 13 janvier, au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Ses projets? Une croisière en couple dans les Caraïbes! Tous les numéros gagnants de Célébration 2019 peuvent être consultés sur le site loteries.lotoquebec.com. Sur la photo, on reconnait Mme Kirouac (à gauche avec un chandail blanc et noir) en compagnie des autres gagnants d’un lot de 25 000 $ ainsi que d’Isabelle Jean (à gauche), présidente des opérations – Loteries à Loto-Québec, et d’Yves Corbeil (à droite).

En 2018, Loto-Québec a versé un nombre record de 139 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie. Les loteries Gagnant à vie, Grande Vie et Liste de vie! ont permis à 22 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.