Arrêt temporaire du service de sages-femmes dans la région

Le service de suivi et d'accompagnement des sages-femmes pour le territoire du KRTB offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent sera suspendu à compter du 25 janvier, et ce, pour une durée indéterminée en raison de la pénurie d'employées.

En février 2018, grâce à de nombreuses collaborations, le CISSS du Bas-Saint-Laurent déployait l’offre de service sage-femme pour la clientèle du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Toutefois, malgré des efforts de recrutement soutenus au cours de la dernière année, les effets de la pénurie de sages-femmes vécue depuis quelques années à travers le Québec se font également ressentir au Bas-Saint-Laurent.

Avec trois postes à combler et l’annonce du départ à la retraite de la seule sage-femme en poste, le CISSS du Bas-Saint-Laurent n’est plus en mesure d’offrir des services sécuritaires et de qualité aux familles du KRTB souhaitant être accompagnées par une sage-femme pour la grossesse et l’accouchement de leur enfant.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient tout de même à rassurer la population que les démarches visant à recruter se poursuivent afin que les services puissent reprendre dès que possible. Tous les suivis de grossesse et postnataux ont été menés à terme.

Rappelons que la Maison des naissances située à Mont-Joli et les services sages-femmes demeurent accessibles pour les familles des MRC situées dans l’est du Bas-Saint-Laurent.