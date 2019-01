La MRC de Témiscouata incite les nouveaux entrepreneurs à participer au Défi OSEntreprendre

La MRC de Témiscouata invite les nouveaux et futurs entrepreneurs à s’inscrire à la 21e édition du Défi OSEntreprendre qui comprend trois échelons : local, régional et national. Divers prix sont en jeu à chacune des étapes du concours. Lancée le 5 décembre dernier, la période d’inscription se poursuit jusqu’au mercredi 12 mars à 16 h.

Plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec pour la mise en œuvre de ce défi rassembleur qui vise à faire rayonner les initiatives et à susciter le désir d’entreprendre partout en province. «La MRC est fière de faire partie de ce projet collectif», indique Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata et présidente du Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent. «L’entreprenariat contribue à créer des emplois chez nous en plus de diversifier l’offre de services à notre population. Nous en sommes donc tous gagnants. Je félicite tous ces gens passionnés et créatifs et je souhaite la meilleure des chances à tous les participants!»

AU BAS-SAINT-LAURENT

Au classement des 17 régions administratives du Québec selon le prorata de la population, le Bas-Saint-Laurent s’est classé au 1er rang pour le volet Entrepreneuriat étudiant et au 2e rang pour le nombre de projets déposés au volet Création d’entreprise, rejoignant plus de 4 225 participants bas-laurentiens pour un total de 293 projets. Rappelons que deux lauréats du Témiscouata se sont démarqués en 2018. La Halte au P’tit gibier à Saint-Louis-du-Ha! Ha! a remporté dans la catégorie Commerce alors que le Verger patrimonial du Témiscouata a reçu le Prix Coup de cœur Étudiant créateurs d’entreprises et Économie sociale.

Tous les critères d’admissibilité aux volets Création d’entreprise et Réussite Inc., ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux sont accessibles sur le site Internet www.OSEntreprendre.quebec. Il est possible de s’inscrire en ligne dans l’une ou l’autre des sept catégories officielles du Défi OSEntreprendre. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 12 mars à 16 h. Une activité de remise de prix aura lieu par la suite au cours de laquelle seront couronnés les lauréats au volet local. Ceux-ci poursuivront le défi au régional et au national par la suite. Pour des informations supplémentaires au sujet des catégories Création d’entreprise, Réussite Inc. et Transmission d’entreprise, il est possible de rejoindre Simon Bossé, conseiller en développement à la MRC de Témiscouata au 418-899-6725 ou sans frais : 1-877-303-6725 poste 4435.