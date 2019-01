Dix ans à prendre des mauvaises habitudes à Rivière-du-Loup

Le Cabaret des mauvaises habitudes souligne sa 10e saison de spectacles d’artistes émergents à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Une idée originale qui a permis de présenter 125 spectacles dans un autre lieu de diffusion que le Centre culturel de Rivière-du-Loup.

«L’idée du Cabaret des mauvaises habitudes est originale, propre à Rivière-du-Loup. Elle a été extrêmement bien reçue de la part de la clientèle et permet aux artistes émergents de se faire valoir. Ce projet a vraiment sa place à Rivière-du-Loup», explique le président de Rivière-du-Loup en spectacles, Christian Pomerleau.

Yann Perrault a été le tout premier artiste à jouer sur les planches du Cabaret des mauvaises habitudes. Une dizaine de saisons plus tard, 115 artistes y ont passée une soirée en compagnie du public louperivois.

«À mon arrivée en 2009, le mandat que j’ai eu était d’aller chercher plus de musique émergente. On a réuni une gang de mélomanes et formé un comité pour créer une direction artistique (…) Le fait de sortir la semaine, de faire garder les enfants, de prendre un verre, ça nous amené à choisir le nom ‘’Cabaret de mauvaises habitudes’’», explique le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Pierre Levesque.

SPECTACLES À VENIR

Pour sa 10e saison, le Cabaret des mauvaises habitudes de ralenti pas sa cadence, au contraire. Déjà cinq artistes sont confirmés, et d’autres sont à venir. Le poète et écrivain David Goudreault, sera au Cabaret le 29 janvier, et présentera son spectacle de monologues qui allie l’humour à la poésie, intitulé «Au bout de la langue». Il a remporté quatre prix à la Bourse Rideau en 2018.

Le 22 février, ce sera au tout de l’auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette de visiter le Cabaret. Cette dernière a connu quelques succès radio avec ses chansons «Fou» et «Ici et ailleurs». Elle a été révélée à Star Académie en 2012.

Le phénomène web mené par Roxane Bruneau se transposera sur la scène de la Maison de la culture le 5 avril prochain. Celle qui compte des millions de vue sur Youtube pour ses vidéoclips et ses capsules humoristiques sera accompagnée de trois musiciens pour interpréter entre autres ses succès «J’pas stressée» et «Des p’tits bouts de toi».

L’auteur-compositeur-interprète Philippe Brach présentera les chansons de son 3e album, «Le Silence des Troupeaux» le 19 avril. En 2015, il avait remporté le Félix Révélation de l’année. Mononc’ Serge reprendra son vif ton rock exalté le 24 mai prochain à la Maison de la culture et interprètera plusieurs de ses succès des dernières années. Tous ces spectacles ont lieu à 20h.

NOUVEAUTÉS

Pour souligner sa 10e saison, une personne aura la chance de recevoir une paire de billets gratuite offerte par le Cabaret des mauvaises habitudes. Un indice sera publié sur sa page Facebook le lundi précédent le spectacle à l’horaire et mènera à un endroit à Rivière-du-Loup où une paire de billets sera cachée. Pour activer les billets officiels, il suffit de partager la photo des billets sur Facebook. Des chandails personnalisables à l’effigie du Cabaret seront également mis en vente lors des différents spectacles.