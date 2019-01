Une omnipraticienne de Trois-Pistoles pénalisée après un congé de maternité

Une centaine de patients orphelins n’ont pas pu être pris en charge par la docteure omnipraticienne Myriam Ouellet, qui pratique à Trois-Pistoles, puisque son taux d’assiduité n’était plus assez élevé selon les critères du ministère de la Santé. Ce dernier lancera prochainement une directive pour éviter que les femmes médecins ne soient pénalisées pour avoir pris un congé de maternité. La Dre Ouellet a dénoncé la situation par l’entremise du journal La Presse.

L’automne dernier, elle s’est fait refuser le droit de prendre en charge un bloc de 100 patients orphelins par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, puisque son taux d’assiduité de 70 % n’était pas suffisamment élevé en 2017, alors qu’elle avait pris un congé de maternité. Trois autres médecins avaient fait la même démarche et ont obtenu un bloc de patients, contrairement à Dre Ouellet. Pour éviter qu'ils ne se retrouvent sans médecin de famille, le trio s'est partagé la centaine de patients que la Dre Ouellet n’a pas pu prendre en charge.

La lettre d’entente numéro 304 signée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux permet le transfert en bloc de patients d’un médecin à un autre lors d’un départ, à condition que son taux d’assiduité soit de 75% ou plus dans l’année précédente.

«Je ne comprends pas la logique de ne pas lui avoir permis de les prendre en charge. On ne veut pas permettre à un médecin qui n’est pas capable de voir ses patients et qui a un taux de 40% d’en prendre plus. Mme Ouellet était quand même à 70%, malgré son congé de maternité», souligne le porte-parole de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Jean-Pierre Dion.

Selon ce dernier, c’est d’abord une problématique basée sur le bon jugement de fonctionnaires gouvernementaux. «C’est évident que le bloc de patients aurait dû lui être octroyé. C’est une dérive bureaucratique qui découle du dogme du taux d’assiduité entretenu par le ministre de la Santé Gaétan Barrette», ajoute M. Dion.

Il déplore que les médecins doivent se battre contre le système pour une question qui touche directement le bien commun des patients qu’ils ont à leur charge, et dénonce l’absurdité de la situation. M. Dion souhaite que le cas de la Dre Myriam Ouellet permettra d’éviter que d’autres cas semblables se produisent dans l’avenir. Il souligne au passage la plus grande souplesse de la nouvelle ministre de la Santé, Danielle McCann.

TAUX D’ASSIDUITÉ

Le taux d’assiduité d’un médecin se calcule en se basant sur toutes les visites et consultations effectuées auprès d’une clientèle inscrite par le médecin ou par un médecin qui fait partie du même GMF. Il tient également en compte toutes les visites médicales de cette même clientèle dans l’ensemble de sites médicaux de première ligne (à la clinique auprès d’un médecin non-partenaire, hors de la clinique où le patient est inscrit, à l’urgence avec une priorité de P4 ou P5 et auprès d’une infirmière praticienne spécialisée d’un autre milieu). Tous les patients inscrits, actifs, ou non, sont comptabilisés.