Témiscouata-sur-le-Lac : des citoyens réagissent

Donald Viel s’est fait le porte-parole d’un groupe de citoyens pour réagir à l’information diffusée par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac concernant le dossier de l’eau potable.

«Lors de la séance du 17 décembre 2018, le conseil municipal s’est engagé à tenir une rencontre publique sur le dossier de l’eau potable avant de remettre à l’ordre du jour une résolution d’octroi de contrat. Afin de favoriser un échange constructif, le 27 décembre 2018, une demande écrite du comité de citoyens a été adressée à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac afin d’obtenir le tableau déjà préparé pour la séance du 17 décembre. À ce jour, le comité de citoyens n’a reçu aucune réponse à sa demande et aucune séance publique n’a été organisée ni avec le comité de citoyens ni avec la population en général», explique-t-on dans un communiqué de presse.

«De plus, on nous avise qu’un maximum de 70 personnes pourront être présentes lors de la tenue du conseil. Le comportement de notre conseil municipal dans la gestion de ce dossier est totalement inacceptable et anti-démocratique. Au lieu d’agir en élus responsables, le conseil municipal provoque délibérément ses citoyens», ajoute-t-on avant d’inviter les citoyens à participer à une action collective importante, sans en préciser les détails.