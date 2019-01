La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon connait sa meilleure saison depuis 2010

Météo magnifique, conditions idéales, activités courues, la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon a connu sa meilleure saison en neuf ans. Tous les secteurs d'activité sont en hausse, dont le trafic lourd qui frise les 20%.

«Au total, 143 315 passagers ont transité d'une rive à l'autre en utilisant notre service. C'est 11 320 de plus que l'an dernier, une hausse de 8,5 %», explique le directeur général, Serge-Martin Denis. Le nombre de croisiéristes a lui aussi bondi de 8,5%, s'établissant à 4725.

«Nous avons reçu énormément de bons commentaires concernant les activités d'interprétation présentées avec le Réseau d'observation des mammifères marins (ROMM). Cela a eu un impact considérable j'en suis certain», poursuit M. Denis. Le nombre de véhicules transportés a connu une importante hausse de 10% par rapport à 2017, avec un total de 67 084, soit 6242 de plus.

Le trafic lourd a bondi de 19%, passant de 2163 en 2017 à 2586 en 2018. «C'est en constante augmentation depuis deux ans. De plus en plus de transporteurs se tournent vers notre service. Ils en apprécient, le confort, la fiabilité, les horaires et les services offerts à bord», note le directeur général.

Cette saison exceptionnelle n'est pas attribuable qu'à l'arrêt avant les fêtes du service de traversier entre Matane et Baie Comeau. «Cela a eu un impact, mais j'attribue aussi notre succès à la météo, qui a généré très peu d'annulations, à la tenue du G7, puisque plusieurs intervenants qui y travaillaient dans Charlevoix provenaient de la rive sud, de même qu'à la tenue de «Bienvenue Québec», le grand rendez-vous de l'industrie touristique».

Au terme de sa 55e saison, le NM Trans Saint-Laurent a repris ses quartiers d'hiver au port de Québec pour son entretien annuel. La reprise du service est prévue pour le vendredi 12 avril.