Rétrospective 2018, avril (1ère partie)

Propos controversés sur les médias sociaux

En avril dernier, un employé de Campor Environnement l'a appris à ses dépends, ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne reste pas sur les réseaux sociaux ! Un utilisateur de Facebook, nommé Sébastien Rioux a déclenché une avalanche de commentaires après avoir envoyé des propos controversés en messagerie privée à Charles Lafortune en lien avec sa récente sortie contre le congédiement des employés atteints de déficience intellectuelle dans les magasins Walmart de la province. L'entreprise Campor Environnement de Rivière-du-Loup a rapidement réagi en désapprouvant le contenu de ce message qui aurait été envoyé par l'un de ses employés.

Le Centre de curling portera le nom de Prelco

Le conseil d’administration du Club de curling de Rivière-du-Loup a profité du début des travaux de construction du nouveau Centre de curling afin de dévoiler le commanditaire majeur de ce projet d’envergure. Le bâtiment portera ainsi le nom de l'entreprise Prelco.

Fermeture «temporaire» du Shaker

Les clients du restaurant Shaker de Rivière-du-Loup se sont heurtés à une porte close au début avril et ce n'était pas un poisson d'avril! Une fermeture présentée comme temporaire mais qui cachait une autre nouvelle. Contrairement aux «améliorations» annoncées sur la feuille collée dans la porte, Info Dimanche a appris que la réouverture du restaurant est prévue dans de nouveaux locaux ayant pignon sur la rue Lafontaine. Neuf mois plus tard, c'est un secret de polichinelle que le Shaker rouvrira dans l'ancienne Brasserie Lafontaine.

La caserne des compromis

De l’aveu même du directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, la nouvelle caserne louperivoise sera celle des compromis. Ce sont ces «accommodements» qui ont été présentés le mardi 3 avril aux citoyens lors d’une séance d’information portant sur le réaménagement de l’édifice Rosaire-Gendron et de la caserne de pompiers. La facture, elle, a forcé la municipalité à mettre ses «accommodements» sur la glace en décembre.

Antoine Déry succède à Yvan Tardif

Le conseil des Commissaires de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a, lors de sa séance d’ajournement du 4 avril, procédé à l’engagement d'Antoine Déry à titre de directeur général. Succédant à Yvan Tardif, M. Déry est entré en fonction le 1er juillet.

Découvrir le pickleball à Rivière-du-Loup

Le picketball, le quoi demandez-vous ? Le picketball, ce sport de raquette très populaire dans le sud des États-Unis, connaît une croissance exceptionnelle au Québec depuis quelques années. Rivière-du-Loup n'a pas fait exception.

Incendie majeur à Pohénégamook

Les pompiers de Pohénégamook et Rivière-Bleue ont combattu un très violent incendie qui s’est déclaré peu avant 15 h, le dimanche 8 avril, dans une résidence de la route de la Providence, dans le quartier Sully. Le bâtiment a été complètement détruit. Huit personnes se sont tragiquement retrouvées à la rue.

Ballon sur glace : l’équipe T-Miss U-19 est championne au Canada

Du 4 au 7 avril avait lieu le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace à Owen Sound en Ontario. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par deux équipes qui ont d’ailleurs obtenu leur meilleur résultat canadien de l’histoire de l’organisation qui fête ses 15 ans en 2017-2018.

Gants de bronze : plusieurs médailles pour l’EBO RDL

Plusieurs boxeurs de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) ont très bien fait lors des derniers Gants de bronze en avril, une compétition qui regroupe les meilleurs novices au Québec (5 combats et moins). Ensemble, c’est quatre médailles d’or et quatre médailles de bronze qu’ils ont ramené de Trois-Rivières.

Perquisition sur la rue Joly

Des agents de la Sûreté du Québec ont effectué une perquisition de stupéfiants et ont procédé à l'arrestation d'un homme de 46 ans, le jeudi 12 avril peu avant 6 h, dans un bloc à logements qui a pignon sur la rue Joly à Rivière-du-Loup. Lors de cette perquisition, les policiers ont ainsi saisi un peu plus de 1000 comprimés de méthamphétamine, près de quatre grammes de cannabis, environ 20 grammes d’une substance qui pourrait être de la cocaïne, divers objets servant à la revente de stupéfiants et environ 200 cigarettes de contrebande.

Un véhicule percute un bâtiment sur la rue Témiscouata

Un véhicule est entré en collision avec une résidence située à l'intersection du Chemin des Raymond et de la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup vers 13 h 30 le 26 mai. Les deux personnes qui prenaient place à bord du véhicule n'ont pas été blessées.

Une pose pour le rose

Le 27 mars dernier à la boutique Atelier de Mélusine sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, 108 femmes ont répondu à l'appel de la photographe Catherine Roy dans le cadre d'«Une pose pour le rose» pour une séance photo bien spéciale. Parmi elles, Jo-Annie Lagacé coordonnatrice et graphiste chez Info Dimanche.

Incendie majeur à L’Isle-Verte

Une grange qui servait d’entreposage à de la machinerie agricole a été complètement ravagée par un violent incendie vers 15 h le 13 avril sur le chemin du Côteau-du-Tuf à L’Isle-Verte. Personne ne se trouvait à l’intérieur.

Opération Enfant Soleil remet 51 250 $ au KRTB

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Étienne Boulay et Anick Dumontet, ont remis 51 250 $ au CISSS du Bas-Saint-Laurent, soit 2 308 $ au Centre hospitalier de Trois-Pistoles, 6 746 $ à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, 16 118 $ à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et 26 078 $ au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

