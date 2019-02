Un programme pour favoriser les maillages entre étudiants et employeurs

Pour favoriser les maillages entre les étudiants des formations professionnelles, collégiales et universitaires et les employeurs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a mis de l’avant le programme Accueillez un stagiaire, en partenariat avec la Fédération des cégeps et la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Suivant une première phase pilote, le projet financé par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) est reconduit pour une seconde année. «Accueillir un stagiaire, c’est une formule gagnante pour toutes les parties. D’une part, les étudiants mettent en application leurs connaissances et prennent le pouls des milieux de travail, d’autre part, les employeurs entrent en contact avec des jeunes qui pourraient constituer leur future main-d’œuvre et contribuent à leur formation», explique Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Pour les employeurs, l’accueil de stagiaires procure non seulement un accès privilégié à des personnes dont la formation est récente, auxquelles ils peuvent à leur tour transférer des connaissances, mais leur permet aussi de diminuer leurs couts de recrutement et de formation, puisqu’ils pourront éventuellement embaucher ces personnes une fois leurs études terminées et leur diplôme obtenu. Une perspective intéressante dans un contexte où l’embauche de personnel donne du fil à retordre à bon nombre d’entreprises.

«Les étudiants arrivent dans les entreprises avec une nouvelle vision et une maitrise des dernières technologies. En plus d’y compléter leur apprentissage, ils mettent à profit ces nouveaux savoirs dans leur milieu de stage contribuant ainsi à stimuler le développement et la progression de l’entreprise», remarque pour sa part Marie-Eve Pelletier, conseillère aux entreprises, de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

En action dans six régions du Québec, soit le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec, les Laurentides, la Mauricie et Montréal, le programme Accueillez un stagiaire offre un service aux entreprises par le biais de conseillers dédiés. Ces derniers agissent à titre d’intermédiaires entre les institutions scolaires et l’employeur, l’informent des mesures d’aide financière disponibles, contribuent à l’intégration du stagiaire en entreprise et accompagnent l’employeur dans ses démarches administratives.

Les conseillers sont hébergés par des chambres de commerce qui les soutiennent dans leurs activités. Leurs services sont proposés, sans frais, à l’ensemble des entreprises des régions ciblées. On peut joindre la ou le conseiller de sa région en consultant le site web Accueillez un stagiaire, sous l’onglet Équipe.