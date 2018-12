Québec octroie 39 700 $ à l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata à Saint-Cyprien est devenu au fil des ans un site très apprécié par les plaisanciers. Le 20 décembre dernier, le gouvernement du Québec lui a donné un coup de pouce avec une aide financière de 39 700 $.

Le projet totalise des investissements de près de 157 000 $. Les travaux d’aménagement qui seront réalisés sur son site consistent à améliorer le débarcadère, le bâtiment d’accueil, la plage et les habitations.

L’aide financière annoncée par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure du ministère du Tourisme.

«En tant que député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, je suis fier de l’appui financier consenti par le gouvernement du Québec à l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata, qui propose une destination mettant en valeur le milieu naturel du Bas-Saint-Laurent. Ce soutien permettra au promoteur de bonifier son site, qui a beaucoup à offrir aux visiteurs, et favorisera la création d’emplois dans la circonscription», a commenté Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup – Témiscouata

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata offre des activités culturelles, récréatives et éducatives. On y retrouve une belle plage de sable fin et des activités diversifiées, sur l’eau ou dans la montagne. Sur place, vous avez la possibilité de monter votre tente sur des sites de camping sauvage, aménagés à proximité du lac. Situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Cyprien, il est accessible par la route 232 en direction de Squatec et non loin de l’embranchement de la route 293 menant à Saint-Cyprien.