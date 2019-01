Usine de biométhanisation : un million de mètres cubes de gaz

L’usine de biométhanisation a atteint, le 20 décembre dernier, pour la première fois au cours d’une année le mythique chiffre d’un million de mètres cubes de gaz produit.

Ces résultats sont le fruit des efforts soutenus des ménages et industries, commerces et institutions (ICI), qui adhèrent à la collecte et y participent avec assiduité. D’ailleurs, les plus récentes données disponibles permettaient de constater il y a quelques jours à peine que le tonnage acheminé à l’usine de biométhanisation est en hausse.

Bien qu’en attente de la touche finale qui permettra l’étape ultime de liquéfaction, il n’en demeure pas moins que l’usine fonctionne très bien et fait déjà œuvre environnementale, à l’heure où l’enjeu est on ne peut plus vital. Ainsi, le gaz produit est 21 fois moins polluant que celui qui aurait été engendré par les mêmes matières rejetées au lieu d’enfouissement technique. En outre, un compost de grande qualité est généré et enrichit depuis quelques années des terres agricoles de la région.

Tous ceux qui n’ont pas encore adopté le bac brun sont invités à se joindre au mouvement et contribuer au projet collectif aux portées écologiques et économiques. Rappelons qu’à compter de 2020, le gouvernement interdira l’enfouissement des matières organiques, une autre excellente raison de s’y mettre dès à présent.

Qui plus est, il faut insister sur l’importance d’alimenter l’usine en matières organiques, alors que chaque tonne rapporte 91,67 $ à la SEMER pour financer ses opérations, d’une part, et permet aux collectivités de traiter leurs matières organiques à meilleur cout de l’autre, l’enfouissement étant plus couteux. En somme, contribuer activement à la collecte des matières organiques est largement bénéfique, tant sur le plan environnemental qu’économique.