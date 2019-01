La Société d’Action nationale fait son bilan

La Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup a présenté son bilan lors de sa 20e assemblée générale tenue au début de décembre à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Ce fut l’occasion pour le président Daniel Dubé de dresser le portrait des différentes actions menées par la Société au cours de l’année écoulée.

De toutes les activités tenues par la SAN, M. Dubé a mentionné la commémoration du Jour du Drapeau qui célébrait son 70e anniversaire le 21 janvier. Cet événement a été souligné dans 8 classes de 6e année du primaire, à l’aide d’une trousse pédagogique proposant aux jeunes une activité dévoilant l’historique de notre drapeau, ainsi que par un article publié dans les journaux. De plus, le 22 janvier aux Fous Brassant, les participants ont apprécié la projection du documentaire «Le goût d’un pays» portant sur la rencontre de Gilles Vigneault et Fred Pellerin au temps de sucre.

Toujours dans le cadre de la mission de la SAN, le 21 mai, lors de «La Journée nationale des Patriotes», un 5 à 8 en compagnie de l’auteur-compositeur-interprète Sylvain Poirier accompagné de Guillaume Pigeon à la contrebasse, Steve Bédard au saxophone et Joseph Wadjiri aux percussions, a donné l’occasion de rappeler les origines démocratiques du Québec.

Cependant, l’évènement ayant attiré le plus l’attention fut la traditionnelle Grande Tablée du 24 juin qui en était à sa 19e édition. Au cours de ce repas patriotique et devant plus de 175 convives, la SAN, s’inspirant du thème «Histoire de héros», a honoré le «Patriote de l’année 2018», Yvan L’Heureux de Rivière-du-Loup, acupuncteur bien connu pour son implication auprès des jeunes et des moins jeunes dans la région. On n’a qu’à souligner autant la création de l’École du QI, que la mise sur pied du Défi Everest, événement rassembleur qui permet d’appuyer de nombreux organismes. Par la même occasion, un hommage posthume a été rendu à un patriote du passé, Ethelbert Boucher, pour le rôle qu’il a joué dans la fondation de l’Atelier des arts du Grand Portage qui a 50 ans cette année.

Deux nouvelles figures, Michel Bélanger et Gaétan Dubé, se joignent au conseil d’administration comme administrateurs, tandis qu’Hugues Belzile est porté à la vice-présidence. Le président Daniel Dubé, la secrétaire Johanne Campagna, le trésorier Marco Voyer-Bélanger et l’administrateur Normand Lévesque demeurent à leurs postes.

En terminant, le président Daniel Dubé invite la SAN de Rivière-du-Loup à l’instar du Mouvement national des Québécois auquel elle est affiliée, à poursuivre plusieurs objectifs communs dont la promotion et la défense de la langue française et de la culture québécoise.