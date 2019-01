Un nouveau rôle d’évaluation municipal à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

À Saint-Louis-du-Ha! Ha!, le budget 2019 a été déposé le 17 décembre en séance extraordinaire. Avec le nouveau rôle d’évaluation municipal s’élevant à 76 millions, une augmentation de 19 millions, le contribuable aura une baisse du taux de la taxe foncière s’élevant à 1.15 $ du 100 $ d’évaluation.

Notons que c’est une baisse de .10 $ comparativement à l’année 2018. Le taux de la taxe pour le service d’égout sera de 161.50 $ pour une résidence unifamiliale. La taxe sur les vidanges et la récupération sera de 186 $ et la taxe pour les fausses septiques et les puisards sera de 97.50 $.

Soulignons que pour l’année 2018, le conseil municipal avait planifié des investissements s’élevant à 500 000 $ pour les infrastructures routières, l’achat de matériel roulant au garage municipal, l’équipement hors route en sécurité civile ainsi que le projet domiciliaire. Le conseil municipal prévoit pour l’année 2019 des investissements totalisants 700 000 $ à même les prévisions budgétaires.

Les citoyens ont pu bénéficier d’investissements de 2,8 millions de dollars au cours des cinq dernières années pour le bienêtre de la population.