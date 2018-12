Rétrospective 2018, février (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Rivière-du-Loup perd un bâtisseur

L’abbé Ronald Landry est décédé le 1er février au matin à l’âge de 87 ans. Ce fut d’abord un homme d’église, notamment comme curé de la paroisse Saint-Ludger à Rivière-du-Loup. Mais son implication dans le milieu ne se limitait pas à sa vocation. M. l’abbé Landry a été au cœur du Foyer-Patro et de la Cité des Jeunes. C’est par la suite qu’a été créé le Cégep de Rivière-du-Loup. Il a fait aussi parti des fondateurs du Camp Richelieu Vive la Joie de Saint-Modeste.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329236/riviere-du-loup-perd-un-batisseur

Trois-Pistoles : 37 % d’augmentation de son compte de taxes

Le nouveau rôle d’évaluation foncière n'a pas fait que des heureux à Trois-Pistoles. Le citoyen Gilbert Moreau a vu bondir son compte de taxes de 37 % en 2018. Sa propriété, qui était évaluée à 61 000 $ l’an dernier, est passée à 83 600 $ et ce sans avoir fait de rénovations majeures.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329201/trois-pistoles-37-daugmentation-de-son-compte-de-taxes

Le Club Richelieu de Trois-Pistoles accepte maintenant les femmes

Signe des temps et rompant avec une tradition vieille de 60 ans, le Club Richelieu de Trois-Pistoles accepte maintenant les femmes dans ses rangs. Il y a même eu un souper de recrutement le vendredi 21 février prochain à la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329057/le-club-richelieu-de-trois-pistoles-accepte-maintenant-les-femmes

Demande pour une nouvelle école dans le secteur de Rivière-du-Loup

Lors de sa dernière séance ordinaire, le conseil des commissaires de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a adopté une résolution afin de demander au ministère l’autorisation de construire une nouvelle école dans le secteur de Rivière-du-Loup. C'était sans compter sur la réaction épidermique de Saint-Antonin.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329299/demande-pour-une-nouvelle-ecole-dans-le-secteur-de-riviere-du-loup

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329616/le-maire-de-saint-antonin-denonce-le-manque-despace-a-lecole-lanouette

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/330104/manque-despace-a-lecole-dans-une-maison-mobile

En appui à Christophe Turcotte

La bataille que livre toujours un jeune homme de Saint-Antonin contre la leucémie a chaudement été saluée, ce vendredi 2 février, à Rivière-du-Loup. La Fondation Grand-Partage de l'entreprise Groupe Grand-Portage a remis à Christophe Turcotte et à sa mère une somme de 5 763 $ afin de les appuyer contre la maladie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/329307/5-763-$-au-profit-du-jeune-christophe-turcotte

Le Cégep Marie-Victorin gagnant de la 23e présentation de sculpture sur neige

L’équipe numéro 2 du Cégep Marie-Victorin a décroché la première position du Concours intercollégial de sculpture sur neige avec son oeuvre «Fenêtres». Les deuxième et troisième places reviennent respectivement au Cégep de Rimouski pour «Pourquoi n'y a-t-il pas plus de baleines dans les champs?» et au Cégep de Matane pour «Accord mutuel».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329390/le-cegep-marie-victorin-gagnant-de-la-23e-presentation-de-sculpture-sur-neige

Berger : un investissement de 23 M$ et 55 nouveaux emplois

L'entreprise Berger a annoncé le 5 février un investissement de 23,5 millions de dollars sur trois ans et la création de 55 nouveaux emplois, principalement à son siège social de Saint-Modeste. Le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière non remboursable de 2,5 M$ pour ce projet de développement.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/329371/berger-un-investissement-de-23-m$-et-55-nouveaux-emplois

MERSiŌ à la découverte du marché chinois

En février dernier, les entrepreneurs pistolois Daniel Desjardins et Gabriela Melgoza, propriétaires de l’entreprise MERSiŌ ont fait partie d’un groupe d’environ 140 hommes et femmes d’affaires ayant participé à une mission économique du Québec en Chine. Une semaine passé au bout du monde.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/329352/mersio-a-la-decouverte-du-marche-chinois

Le Festival Country St-Antonin reçoit le prix du Meilleur rodéo 2017

Lors du gala annuel des Productions Wild Time, qui avait lieu le 3 février à Trois-Rivières, le Festival Country St-Antonin a reçu le prix du meilleur Rodéo de l’année 2017 de la Coupe Canada. L’organisation est très heureuse d’avoir reçu ce prestigieux prix remis annuellement, d’autant plus que c’est la 3e fois en 10 ans que l’évènement de Saint-Antonin est honoré.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329524/le-festival-country-st-antonin-recoit-le-prix-du-meilleur-rodeo-2017

Karl Normand est vice-champion canadien en arénacross

Le coureur de motocross louperivois Karl Normand continue de faire sa marque à l’échelle nationale. Au début février, l’athlète a pris le 2e rang du classement général du championnat canadien d’arénacross, une série de sept courses disputées à travers le pays.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/329525/karl-normand-est-vice-champion-canadien-en-arenacross

La collection du Pistolois Rudy Bois s’arrache chez Simons

Le directeur artistique pistolois Rudy Bois a parcouru énormément de chemin depuis le lancement de sa première collection féminine de prêt-à-porter haut de gamme en 2013. Il a été couronné comme choix du public pour la meilleure collection printemps été 2015 par le Fashion Magazine dans le cadre de la Semaine de la mode de Toronto. En juillet 2017, Rudy Bois s’est allié avec la compagnie Simons pour présenter une collection de t-shirts, et il est loin de s’arrêter.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/329510/la-collection-du-pistolois-rudy-bois-sarrache-chez-simons

Découverture médicale à Témiscouata-sur-le-Lac

Malheureusement, les épisodes de découvertures médicales se sont poursuivies en 2018 à l'hôpital de Témiscouata-sur-le-Lac comme à La Pocatière. En février, le CISSS du Bas-Saint-Laurent était toujours à la recherche d’un chirurgien pour l’hôpital de Témiscouata-sur-le-Lac.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/329769/decouverture-medicale-a-temiscouata-sur-le-lac-ce-vendredi

Vues dans la tête de… Carte blanche à Francis Leclerc

Le réalisateur québécois Francis Leclerc a été invité par le Festival Vues dans la tête de… à Rivière-du-Loup du 8 au 11 février afin d’y présenter ses coups de cœur cinématographiques. Avec lui, il a amené des invités qui ont marqué son cheminement, dont l’actrice Laurence Leboeuf. Regard sur le cinéma avec ces figures marquantes du cinéma au Québec.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/329776/carte-blanche-a-francis-leclerc