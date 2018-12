Guy Caron souligne la fermeture de la Chambre des communes

Guy Caron, chef parlementaire du NPD, a souligné le 12 décembre, lors d’un discours, la fermeture temporaire de l’édifice abritant la Chambre des communes.

En effet, l’écho des débats va bientôt faire place à l’écho des travaux de rénovations de l’emblématique édifice du Centre, et ce pour les 10 prochaines années. C’est à cette occasion que le député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques a tenu à souligner l’importance historique et politique du bâtiment.

«Depuis l’inauguration du nouveau Parlement, après l’incendie de 1916, 3 250 Canadiennes et Canadiens ont eu le privilège de siéger, comme nous, entre les murs de cette Chambre des communes», a déclaré le chef parlementaire du NPD.

M. Caron a également tenu à rappeler les grandes et petites histoires qui ont fait de cet édifice le siège de la démocratie représentative canadienne et qui témoignent du passage du temps et des changements sociaux et politiques canadiens.

«C’est ici que s’écrit notre histoire politique, a-t-il ajouté. C’est ici que les débats parlementaires s’élèvent, au profit du bien commun. C’est ici que les idées s’entrechoquent et que les décisions importantes se prennent ».