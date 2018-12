2 150 $ pour la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Les Chevaliers de Colomb de l’assemblée Archevêque Roy-1026 de Rivière-du-Loup ont remis un don de 2 150 $ à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

En fait, c’est une somme de 4 300 $ qui a été octroyée pour les soins palliatifs dans la région. La Fondation André-Côté de La Pocatière a également reçu un montant de 2 150 $.

Cet argent a été amassé lors de l’activité «Vins et fromages» organisée le 17 novembre dernier par les membres des Chevaliers de Colomb de l’assemblée Archevêque Roy – 1026 de Rivière-du-Loup à la salle Robert-Côté de Saint-Pascal. Cette activité regroupait 237 personnes.

Le comité organisateur a aussi remis un montant aux jeunes de l’école secondaire de Saint-Pascal qui ont effectué le service. Cet argent servira pour leurs activités de fin d’année.

«Nous remercions très sincèrement tous et toutes qui ont participé à cette activité et merci à nos commanditaires. C’est grâce à vous tous que nous avons obtenu un tel succès. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine activité en novembre 2019», a-t-on indiqué.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Réjean Lavoie, Marie Gaudreau, vice-présidente et Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté de La Pocatière, Hélène Landry, Pauline Dumais, Renée Giard, présidente de la Fondation de la Maison Desjardins et Sara Dumais April, coordonnatrice au financement de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et Noël Bélanger.