Confirmation de l’octroi de 30 M$ aux organismes communautaires pour les familles

Re-Source Familles accueille avec satisfaction la confirmation de l’octroi d’un financement à la mission de 10 M$ par année, entre 2019 et 2022 pour les organismes communautaires Famille reconnus par le ministère de la Famille.

C’est devant près de 300 personnes réunies dans le cadre de la Rencontre nationale des membres de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), dont fait partie Re-Source Familles et plus de 200 autres organismes communautaires Famille (OCF) répartis dans toutes les régions du Québec, que le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a annoncé l’octroi d’un financement de 30 M$ pour les trois prochaines années. Cette aide financière s’inscrit dans les orientations gouvernementales visant à mieux soutenir les organismes communautaires qui répondent aux besoins des familles et des enfants.

Ce financement était grandement espéré de Re-Source Familles dont la mission est le soutien aux familles. «Notre organisme est une ressource précieuse pour les résidents de Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Pierre-de-Lamy, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Témiscouata-sur-le-Lac (Secteur Cabano et Notre-Dame-du-Lac). Ils y trouvent un milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, d’implication et de développement. Pensons notamment aux ateliers parents-enfants-plaisir (PEP), à la halte-garderie, à l’espace-parents, au prêt de matériel, à la friperie, etc. Je me réjouis de cette annonce qui nous permettra de poursuivre notre engagement auprès de toutes les familles qui bénéficient de notre accompagnement et de notre soutien», souligne Mona Dubé, directrice générale.

Re-Source Familles est un organisme communautaire famille présent depuis plus de 20 ans sur le territoire témiscouatain.