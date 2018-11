Le député Guy Caron prête main-forte aux producteurs de la région

Pour la troisième journée consécutive, Guy Caron convie les citoyens de la circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques à une rencontre sur le thème de la gestion de l’offre.

Le député a organisé une semaine d’action sur le sujet. Il est allé à la rencontre des citoyens de Saint-Fabien le 12 novembre, de Saint-Jean-de-Dieu le 13 novembre et de Dégelis le 14 novembre.

De plus, Guy Caron a participé le 13 novembre à une conférence de presse conjointe avec l’Union de producteurs agricoles dans le but de soutenir leurs revendications au terme de la renégociation des accords commerciaux avec les États-Unis et le Mexique. «Le gouvernement fédéral a préféré faire des ‘’concessions nécessaires’’, notamment sur le dos des producteurs laitiers, plutôt que de négocier un accord qui bénéficie à l’ensemble des citoyens. Maintenant que l’accord est signé, il faut continuer à talonner le gouvernement pour qu’il mette en place des politiques de compensations justes et réfléchies». a déclaré Guy Caron.

Il a en participé, aux côtés de plusieurs autres députés du NPD, à la grande marche pour notre avenir alimentaire «Garde-manger en danger» à Montréal, le 18 novembre. À cette occasion, il a joint sa voix à celle des agriculteurs, producteurs et transformateurs de la région sont partis vers la grande marche.

«En milieu rural, l’agriculture est fondamentale. Il est primordial que le gouvernement agisse afin de soutenir ce poumon de l’économie régionale» a-t-il conclu.