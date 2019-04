Notre-Dame-du-Portage remporte le prix Reconnaissance en verdissement

C’est avec fierté que la Corporation des Fleurons du Québec a remis ses prix Reconnaissance dans le cadre de la 13e édition de son dévoilement officiel, le 15 novembre à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Devant plus de 240 élus et représentants municipaux, la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage s’est vu remettre le prix en verdissement pour son projet Restauration des habitats côtiers, et ce, dans la catégorie 5 000 habitants et moins.

L’objectif du projet consistait à restaurer les portions dégradées de la plage et du marais de l’Anse du Portage par l’ajout de sédiments et de végétation. En plus de sa valeur écologique, l’Anse du Portage possède une valeur esthétique appréciée de la communauté qui se traduit par une volonté locale de maintenir son aspect naturel. Ce projet novateur de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage a su retenir la faveur d’un comité d’experts horticoles pour remporter les 14 heures de formation en verdissement urbain offertes par le Centre de formation horticole de Laval.

La Corporation des Fleurons tient à féliciter chaleureusement Notre-Dame-du-Portage pour cette réussite remarquable et lui souhaite bon succès dans ses projets horticoles futurs.