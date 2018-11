C’est le temps de penser aux personnes plus démunies de Rivière-du-Loup

La Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup sollicite à nouveau cette année votre sens du partage à l’occasion de la Guignolée qui se déroulera du 25 novembre au 2 décembre.

Cette cueillette annuelle de dons sera faite par les Scouts, les Cadets de l’air et des adultes de chaque quartier de la ville. Tous auront le macaron de la Guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul.

Les bénévoles qui passeront chez-vous au cours de cette période verront à remettre l’argent recueilli au plus tard le dimanche 2 décembre à 15 h dans l’une des sacristies de la ville : Saint-Ludger, Saint-François et Saint-Patrice. Si cela leur est impossible cette journée, ils devront communiquer avec les responsables suivants : Julien Perron pour Saint-Ludger au 418-862-4003, Gilles A Pelletier pour Saint-François au 418-862-8864 ou Gilles Lapointe pour Saint-Patrice au 418-867-2696.

«Merci à l’avance pour vos dons. Merci à tous les bénévoles qui parcourront les rues de la ville. Merci à tous les organismes et commerces qui apportent leur contribution. Merci aux médias qui collaborent à la cueillette des denrées et de l’argent pour aider les plus démunis. Notez que la Guignolée des médias aura lieu le 6 décembre», a mentionné Gilles Lapointe.

Votre geste de générosité permettra de diminuer le désarroi et surtout d’apporter du réconfort à des personnes oubliées et moins bien nanties de notre société à l’occasion de la période des fêtes. Les bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup ont recueilli l’an dernier dans le milieu plus de 40 000 $ (denrées et argent), notamment par l’entremise de la Guignolée.

POUR RECEVOIR UN PANIER DE NOËL

Les personnes qui voudraient s’inscrire pour recevoir un panier de Noël en 2018 devront se présenter les 3, 4 ou 5 décembre, entre 9 h et midi, dans l’une des trois sacristies de la ville. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone, sauf pour de rares exceptions. Les personnes devront avoir avec elles une pièce d’identification ou une preuve de résidence. Notez que le comité n’accepte pas les demandes provenant de personnes de 65 ans et plus.

Le comité a reçu l’an dernier 336 demandes de paniers de Noël. De celles-ci, 81 provenaient de familles composées de 4 à 6 personnes tandis que 50 % des demandes proviennent de personnes seules. Les familles composées de 4 à 6 personnes ont reçu un panier de Noël constitué de deux boites remplies de produits alimentaires non périssables et d’un sac contenant des denrées périssables, le tout pouvant atteindre une valeur de près de 200 $. Les autres paniers de Noël pour les demandes de une ou deux personnes sont plus petits, soit une boite et un sac de produits non périssables de même qu’un sac de denrées périssables, d’une valeur totale d’environ 150 $.

Si l’action de la Saint-Vincent-de-Paul est davantage visible à l’approche de la période des fêtes, notez que l’organisme travaille également en cours d’année à l’aide alimentaire en collaboration avec le Carrefour d’initiatives populaires.