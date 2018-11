23e souper-bénéfice réussi pour la Fondation-Jeunesse

Le 20 octobre dernier, sous la présidence d’honneur de Benoit Leclerc de La Financière Banque Nationale, la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud a tenu son 23e souper-bénéfice des Agapes de la Coopération et de l’Espoir au Best Western Plus Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

C’est devant plus de 150 convives que six jeunes ont reçu les hommages. Des jeunes qui se sont démarqués dans leur milieu par leur détermination, leur courage et leur prise en mains hors de l’ordinaire. Ces jeunes lauréats ont livré de touchants témoignages relatant leur parcours de vie. Il s’agit de Dominic Desautels-Brochu de Montmagny, Alexandre St-Pierre de L’Islet, Cédric Lizotte de Saint-Philippe-de-Néri, Jessica Lacasse de Rivière-du-Loup, Ève-Marie Bélanger de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Jessika Vallée-Daneau de Trois-Pistoles.

Les six lauréats ont reçu le trophée-méritas «La flamme de la jeunesse», commandité par les MRC de L’Islet, Kamouraska, et Rivière-du-Loup, une bourse de 200 $ offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste diocésaine de La Pocatière et un stylo souvenir gravé à leur nom rappelant qu’ils ne sont pas n’importe-qui, offert par Georgette Dionne de l’Industrielle-Alliance de Rivière-du-Loup.

C’est également lors de cette soirée que la Fondation a procédé à son tirage annuel au profit des organismes jeunesses de son territoire. Cette année, c’est plus de vingt-trois mille dollars (23 000 $) qui seront remis à 22 organismes.

Portant les dons versés par la Fondation à plus de 584 000 $ depuis 1995. Un total de quarante-deux prix ont été attribués, dont le premier prix de 10 000$ gagné par Mélanie St-Jean de Saint-Jean-Port-Joli. Pour la liste complète des gagnants visitez la page Facebook de la Fondation.

Sur la photo, de gauche à droite : Samuel Lajoie, président, Cédric Lizotte, Jessica Lacasse, Ève-Marie Bélanger, Alexandre St-Pierre, Jessika Vallée-Daneau, Dominic Desautels-Brochu et Benoit Leclerc, président d’honneur.