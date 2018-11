Le Centre prévention suicide du KRTB en lice pour gagner 125 000 $

Une belle surprise attendait le Centre prévention suicide du KRTB au cours des derniers jours. L’organisme fait partie d’un groupe de 10 finalistes à un grand concours philanthropique pancanadien organisé par iA Groupe financier. Le grand prix? Un don de 125 000 $.

«Nous sommes emballés à l’idée que notre candidature ait été retenue par iA Groupe financier d’autant plus que sur les 10 organismes finalistes, seulement deux proviennent du Québec…dont le nôtre!», a partagé Mélanie Dumont, directrice générale et responsable des services communautaires, fébrile.

Le projet Centre prévention suicide du KRTB consiste à réaliser le programme Prévention Agro-Bien-être qui vise à aller à la rencontre des producteurs agricoles, directement à la maison. Cette idée, très d’actualité, a ainsi été choisie parmi plusieurs centaines d’autres à travers le Canada.

«Avec le 125 000 $, nous souhaitons embaucher un ou une intervenant(e) social(e) pour pour rencontrer et intervenir directement auprès des producteurs agricoles et leur entourage, les aider à diminuer leur détresse psychologique, à prendre soin d’eux, de leur santé mentale et ultimement les aider à se repositionner face à leurs idées suicidaires», a souligné M. Dumont. «En remportant le grand prix, nous pourrions engager cette ressource pour une durée de 2 ans, ce serait exceptionnel.»

INVITATION À VOTER

Le projet gagnant sera en effet celui qui obtiendra le plus de votes de la part du public au cours du prochain mois. Jusqu’au 30 novembre prochain, le Centre prévention suicide du KRTB invite toute personne souhaitant l’encourager à se rendre au http://www.ia.ca/concours-dons-ia et à voter pour les deux propositions qu’il juge les plus inspirantes parmi celles présentées par les dix organismes finalistes.

À noter que l’organisme qui aura obtenu le plus de votes recevra le don de 125 000 $, alors que les deuxième et troisième recevront 50 000$ chacun. Les sept autres finalistes ne seront pas en reste, puisqu’ils recevront la somme respectable de 10 000 $ chacun.

Les résultats du concours seront dévoilés le 11 décembre prochain.