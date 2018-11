Des lutins travaillent pour la Maison de la Famille

Il y avait une ambiance particulière dans les cuisines du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup le 31 octobre dernier. Des lutins du Père Noël y confectionnaient non pas des cadeaux mais plutôt des tourtières et des tartes pour la campagne de financement «La Main à la Pâte» de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Il s’agissait en fait d’élèves et d’enseignants (22 personnes) du secteur cuisine du CFP Pavillon-de-l’Avenir de même que des employés et des bénévoles (12 personnes) de la Maison de la Famille du Grand-Portage. Ainsi, 325 tourtières, 175 tartes sucrées à l’érable et 50 tartes végétariennes ont été préparées pendant la journée au son d’une musique d’ambiance traditionnelle.

«Ça fait quatre ans de fidélité de la part de l’équipe du Pavillon-de-l’Avenir, notamment les enseignants Josée Morin et Étienne Dubé», a mentionné France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage. En plus des élèves, des bénévoles ont mis la main à la pâte pour faire à nouveau cette année une réussite de cette activité de financement.

L’an dernier, près de 6 000 $ ont été amassés par la vente des produits et les commandites. D’ailleurs, la Maison de la Famille du Grand-Portage peut compter sur des collaborateurs importants pour la réalisation des tourtières et des tartes. On note à cet effet : Viandes duBreton, Les Pâtes Alpha, Les éleveurs de porc du Bas-Saint-Laurent, la Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec, Les producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, le Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie, Symbiote et bien entendu le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.

De la matière première à la conception, ces tourtières et ces tartes ont une saveur locale. «Un gout de chez-nous pour des gens d’ici», comme l’a rappelé Mme Rousseau au sujet de cette campagne de financement servant à soutenir les nombreuses actions communautaires de l’organisme auprès de familles d’ici.

Les tourtières de 800 grammes (12 $ chacune), les tartes sucrées d’érable de 800 grammes (15 $) et les tartes végétariennes de 600 grammes (12 $) sont en vente dès maintenant à la Maison de la Famille du Grand-Portage au 418-860-4818. Faites vite, elles s’envolent rapidement.