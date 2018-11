20 000 $ amassés pour les enfants du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Le 24 octobre dernier, se tenait à l’Hôtel Rimouski, la 16e édition du 5 à Huîtres de la Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent avec comme partenaire majeur Deloitte. Ce sont 20 000 $ qui ont été amassés au profit de la fondation.

La Fondation tient à remercier les participants et les bénévoles qui ont contribué au succès de cette soirée. Ils étaient quelque 175 personnes pour entendre le touchant témoignage livré par nos deux jeunes porte-parole Laurie et Isabelle du Centre jeunesse sur leur vécu et sur les effets qu’elles peuvent ressentir de l’implication de celui-ci et de la Fondation dans leur vie. Merci tout spécial aux intervenantes Marie-Ève Chamberland et Marie-Ève Caron, leurs intervenantes respectives.

Chaque année, la Fondation distribue des argents dans plusieurs de ses fonds notamment en bourses d’études, en permis de conduire, en camps de vacances et en activités de sports, loisirs et cultures de toutes sortes. Ces enfants se trouvent dans leur milieu familial, en famille d’accueil ou en centre de réadaptation.

C’est par vos dons que nous pouvons créer des petits miracles qui font la différence chez ces jeunes et ainsi, à « Nous aider à faire pousser leurs ailes »

Cette 16e édition a été soulignée par la présence de quatre chefs réputés de notre région qui se sont joints au chef Martin Ashby de l’Hôtel Rimouski, Tommy Roy de L’Arlequin, Suzie Quimper, de Suzie Quimper traiteur et Catherine St-Pierre du Bistro La Réserve ont rivalisé d’ingéniosité pour vous faire découvrir les quelques 7000 huîtres à leur façon.