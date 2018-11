Villa Saint-Honoré : un agrandissement toujours dans les plans

Le projet d’un agrandissement à la Villa Saint-Honoré sera relancé en janvier prochain avec un second appel d’offres pour la réalisation des travaux évalués à 1 700 000 $ par la Société d’Habitation du Québec (SHQ). Pour aider à la concrétisation de cet ajout et fêter le 30e anniversaire de la résidence pour ainés, un diner est organisé le dimanche 11 novembre.

Huguette Dubé, responsable du projet d’agrandissement, a expliqué à Info Dimanche que le conseil d’administration de la Villa Saint-Honoré avait mis en attente sa réalisation quand on a constaté que la soumission la plus basse reçue lors du premier appel d’offres était 300 000 $ plus élevée que l’estimation faite par la SHQ.

«Nous n’avions pas assez d’argent pour aller de l’avant. La SHQ avait accepté de financer environ 50 % du projet de 1 700 000 $», a indiqué Roland Morin, président. On espère donc cette fois que les soumissions n’atteindront pas les 2 M$ ou que la SHQ bonifiera son aide financière. L’agrandissement comprendrait 10 nouveaux logements, soit deux de quatre pièces et demie et huit de trois pièces et demie. La Villa Saint-Honoré compte actuellement 20 appartements et chambres pour 21 résidents.

«Nous avons fait des rénovations en 2012 pour que tous les résidents aient accès à une salle de bain dans leur chambre. Par la même occasion nous avons perdu cinq chambres. L’agrandissement nous permettrait d’hausser le nombre de nos résidents, cela sans avoir à augmenter les dépenses liées au personnel», a expliqué Mme Dubé.

Considérant que la Villa Saint-Honoré est toujours pleine, on n’aurait pas de difficulté à louer les 10 nouveaux logements, selon M. Morin. Ils seraient pour une clientèle d’ainés autonomes qui, un peu plus tard, pourraient déménager dans un appartement existant de la Villa Saint-Honoré, une résidence privée avec services qui accueille aussi des ainés en légère perte d’autonomie.

DINER BÉNÉFICE

L’objectif du conseil d’administration de la Villa Saint-Honoré pour réaliser son projet d’agrandissement est d’amasser dans le milieu, en dons privés et avec la participation de la Municipalité sous forme d’exemption de taxes, une somme de 250 000 $. «Nous lançons une invitation à la population et aux membres des familles des résidents actuels et anciens de la Villa pour venir fêter avec nous le 30e anniversaire lors d’un diner-méchoui qui aura lieu le dimanche 11 novembre», a mentionné Huguette Dubé.

Cette activité servira également à amasser de l’argent pour le projet d’agrandissement. Le diner bénéfice se déroulera à la salle communautaire Roland Morin, 176 rue Principale, Saint-Honoré-de-Témiscouata. Que ce soit pour vous procurer des billets pour le diner ou pour faire un don pour la campagne de financement, vous pouvez appeler à la Villa Saint-Honoré au numéro 418-497-2655.