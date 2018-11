Défi Everest Premier Tech : 124 000 $ remis à des organismes

C’est le 24 octobre que le comité organisateur du Défi Everest Premier Tech a procédé à la remise des dons aux organismes choisis par les 75 équipes qui ont participé à l’évènement le 23 septembre dernier. Ainsi, une cinquantaine d’organismes ont reçu un total de 124 000 $.

«Des critères d’accès plus faciles pour les équipes amènent une légère diminution au niveau du montant global des dons, mais cela a permis de doubler le nombre de participants à plus de 2 000, ce qui était notre objectif», a indiqué Régis Malenfant, président du Défi Everest Premier Tech.

«En 6 ans, c’est une somme de 750 000 $ qui a été distribuée», a souligné Yvan L’Heureux, coordonnateur et vice-président du Défi Everest Premier Tech, à propos de l’impact de l’évènement dans la communauté. On doit également mentionner la promotion de saines habitudes de vie auprès des participants, jeunes et adultes.

Rappelons que le vendredi 21 septembre en après-midi, environ 900 élèves de 5e et 6e année du primaire ont participé au volet École au Sommet, grâce au soutien de la MRC de Rivière-du-Loup. Ces jeunes ont été accompagnés par 100 adultes. On note aussi 40 adolescents qui ont pris d’assaut la côte Saint-Pierre dans le cadre du Macadam Ados de même qu’une cinquantaine d’adultes pour le Macadam Ultra. Le dimanche, ce fut au tour de 1000 participants d’entreprendre le défi en équipe vers leur sommet, soit 150 montées réalisées par des groupes d’une moyenne de 10 personnes.

Lors de la remise des dons, on a également décerné à Jean Bernier et Louis-Éric Renaud le titre d’Artisan du Sommet - Le mérite Régis-Malenfant pour leurs efforts afin d’atteindre le toit du monde. «Dans tout être humain il y a une région cruciale de l’âme qui incite à aller plus loin, plus haut, plus profondément à l’intérieur de soi pour découvrir le côté ensoleillé de la vie. Être touché au sommet c’est être du côté ensoleillé de la vie. C’est être fier de soi, être fier d’avoir participé à quelque chose de spécial», a noté Régis Malenfant.

Cette année, la totalité de l’argent recueilli par les participants a été redonnée à des organisations de la région, cela grâce à la Cordée Info Dimanche qui a permis d’amasser 26 500 $ auprès de partenaires pour couvrir les frais financiers de l’évènement.

En 2018, 90 % de l’argent amassé par les équipes était remis aux organismes choisis par elles et 10 % allait à la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud. «L’an prochain, 100 % des dons recueillis par les équipes iront aux organisations supportées par elles. La Fondation, qui conservait un 10 % pour ses opérations, a trouvé un nouveau moyen de se financer. C’est du jamais vu au Canada pour un moteur de dons pour des causes tout azimut et c’était notre mission depuis le début», a expliqué Yvan L’Heureux, créateur du Défi Everest.

Le comité organisateur a profité de l’occasion pour remercier les différents partenaires et commanditaires contribuant au rayonnement et au succès du Défi Everest Premier Tech. Soulignons également que plus de 125 bénévoles étaient sur place pour veiller au bon déroulement du Défi Everest Premier Tech.

Si cette soirée de remises clôturait l’édition 2018, celle de 2019 est déjà commencée. Les inscriptions pour la 7e édition, qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2019, sont en effet possibles sur le site internet du Défi Everest Premier Tech www.defieverest.com avec les mêmes formules et modules qu’en 2018.