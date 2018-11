Bilan de la saison touristique estivale au Bas-Saint-Laurent

Avec le magnifique temps beau et chaud qu’a connu le Bas-Saint-Laurent presque tout l’été, la saison touristique 2018 est officiellement une réussite. La majorité des entreprises touristiques sondées au Bas-Saint-Laurent sont unanimes, elles sont toutes satisfaites de leur saison estivale.

L’offre touristique de qualité, la proximité du fleuve, les activités de plein air, l’accessibilité de la région et les campagnes de promotion ont séduit les touristes et les ont incités à venir découvrir la Réserve mondiale de bon temps.

ATTRAITS

Toutes les entreprises touristiques sondées ont connu une augmentation d’achalandage de leur saison estivale. Le parc national du Lac-Témiscouata a connu une augmentation de fréquentation de 15 % et une hausse de 60 % d’achalandage de la navette fluviale.

Avec toutes ces belles journées chaudes, la plage municipale de Pohénégamook a été très achalandée. Elle a accueilli plus de 40 000 visiteurs, soit une augmentation de 77 % par rapport à 2017. Le Domaine ACER – Économusée de l’acériculture à Auclair a accueilli 8 % de plus de curieux que l’an dernier avec une exposition sur l’érable revampée. La Société Duvetnor a terminé sa saison estivale avec une augmentation de 7 % de fréquentation des deux iles. La Traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon a transporté 6 % de plus d’usagers qu’à la même période l’an dernier.

La Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) a su bien tirer avantage de la belle température. C’est 9,5 % de plus de visiteurs qui ont profité des sentiers pédestres, du camping, des randonnées en kayak de mer ou bien de l’escalade. Les amateurs de bières étaient au rendez-vous plus que jamais avec une augmentation de 12 % pour l’édition du Bière Fest de Rivière-du-Loup.

Les derniers chiffres officiels du ministère du Tourisme démontrent que 1 143 000 visiteurs (englobant touristes et excursionnistes) ont visité le Bas-Saint-Laurent en 2016. Ces derniers ont séjourné en moyenne 3,5 nuits et ont laissé plus de 345 M$ de retombés économiques dans la région.

«Nous pouvons être fiers du chemin parcouru pour faire reconnaitre la région comme destination. Le Bas-Saint-Laurent s’est classé au 5e rang dans les intentions de voyage des Québécois pour la saison 2018, on en voit les résultats», affirme Pierre Laplante, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Le mandat de Tourisme Bas-Saint-Laurent est de positionner la région du Bas-Saint-Laurent comme une des principales destinations vacances au Québec, ainsi que de susciter le développement de l’offre touristique et d’en faire la mise en marché.